València se posiciona com a seu per a grans esdeveniments internacionals d’esports electrònics 

València reforça l’aposta per convertir-se en seu per a grans esdeveniments internacionals d’esports electrònics amb el llançament de València Game City

Un lloc de 200 metres quadrats amb les últimes tendències en joc electrònic i iniciatives tan pioneres com el projecte pilot Neurotag, una plataforma de ludificació neuronal per a formar joves en consciència plena

Són algunes de les novetats que ha presentat València Game City en esta edició de València Digital Summit. Una iniciativa que demostra el compromís de la ciutat amb la innovació tecnològica aplicada al benestar i l’educació.

València s’està consolidant com la destinació perfecta per a grans esdeveniments internacionals d’esports electrònics gràcies a l’ambiciosa iniciativa publicoprivada València Game City, amb el suport de l’Ajuntament a través de València Innovation Capital. Amb l’objectiu de potenciar el creixement econòmic, social i cultural mitjançant la innovació tecnològica en el sector de l’entreteniment interactiu, la ciutat busca posicionar-se com un referent global en la indústria dels videojocs i els esports electrònics.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha deixat clara la visió de futur de la ciutat: “volem portar grans esdeveniments internacionals de e-sports a la ciutat. És un dels objectius que ens hem marcat des que vam posar en marxa la nostra estratègia de València Innovation Capital i, amb València Game City, volem convertir-nos en un pol de referència internacional en la indústria de l’entreteniment interactiu”. Ha subratllat així el compromís d’atraure competicions d’alt nivell que situen València en el mapa global dels esports electrònics.

Des de 2012, València ha estat escenari d’alguns dels majors festivals d’e-sports d’Europa, com DreamHack i OWN, el que demostra la llarga tradició de la ciutat en este àmbit. A partir d’ara, amb l’obertura del Roig Arena, un espai d’última generació, València disposa de la infraestructura adequada per allotjar grans finals de les principals competicions del món, consolidant encara més el seu paper com a ciutat de referència en els e-sports.

València: un pol d’innovació i esport electrònic

València Game City no només és una plataforma per al desenvolupament local del sector, sinó que també està dissenyada per a convertir la ciutat en un pol internacional de videojocs i e-sports. La ciutat disposa d’una comunitat de jugadors, empreses tecnològiques i centres de formació que la situen com un dels pols més atractius d’Europa per al creixement de la indústria.

A més, la seua capacitat per a organitzar grans esdeveniments i la connexió internacional la fan una destinació ideal per a acollir campionats globals d’esports electrònics.

Amb el suport d’empreses tecnològiques, centres d’investigació i organismes públics, València Game City busca enfortir la posició de la ciutat com un referent en innovació tecnològica aplicada als videojocs. Això converteix la ciutat no només en un escenari idoni per als esports electrònics, sinó també en un centre d’excel·lència en investigació i desenvolupament de noves tecnologies relacionades amb l’entreteniment digital.

La importància de grans esdeveniments d’esports electrònics a València

La indústria dels e-sports ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys i València busca aprofitar esta tendència amb l’organització de grans tornejos internacionals. Estos esdeveniments no només atrauran jugadors professionals i aficionats de tot el món, sinó que també serviran com a motor econòmic i generaran turisme, ocupacions i oportunitats de negoci per a les empreses locals.

L’atractiu turístic de València, amb el clima, la gastronomia i l’oferta cultural, afig un valor afegit que la convertix en una destinació privilegiat per als assistents a estos esdeveniments, que busquen no només competir, sinó també gaudir de tot el que la ciutat té per oferir. A més, l’àmplia xarxa de connexions amb altres capitals europees facilita l’arribada de visitants internacionals, consolidant-se la projecció com a seu d’esdeveniments de gran escala. El Roig Arena reforçarà la capacitat de la ciutat per atraure competicions internacionals.

València Game City: Un compromís amb la innovació i la formació

Més enllà de ser seu de grans esdeveniments, València Game City té com a objectiu fomentar la innovació i el desenrotllament de talent local. La ciutat ja ha començat a implementar iniciatives pioneres com les Lligues Municipals de E-sports, que involucren joves en competicions locals de videojocs, promovent l’esport electrònic com una disciplina integradora.

València Game City també treballa estretament amb centres educatius i empreses del sector per a assegurar que el talent local tinga accés a les millors oportunitats de formació i desenrotllament professional.

El camí cap a la consolidació de València com a seu internacional de e-sports ja està traçat. Amb una combinació d’infraestructures modernes, una comunitat de jocs en creixement i un ecosistema empresarial dinàmic, València Game City es presenta com la eina clau per a convertir la ciutat en un de les principals destinacions d’e-sports a nivell global. La ciutat, en col·laboració amb el sector públic i privat, està preparada per rebre els grans esdeveniments que marcaran el futur de la indústria de l’entreteniment interactiu.

València Game City

València Game City és una iniciativa publicoprivada, amb el suport de l’Ajuntament a través de València Innovation Capital, l’objectiu del qual és impulsar el creixement econòmic, social i cultural a través de la innovació tecnològica en l’àmbit dels videojocs i els esports electrònics. Amb una xarxa que connecta empreses, institucions educatives, centres d’investigació i organismes públics, VGC està liderant la transformació digital de València cap a un pol de referència en la indústria de l’entreteniment interactiu.