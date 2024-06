El programa arranca demà dimarts, i durant tres jornades se celebraran tallers pràctics en diverses oficines de l’energia de la ciutat

Les activitats suposen una invitació a la ciutadania a sumar-se a la transició energètica i a l’ús de l’energies renovables

Totes les activitats són d’accés gratuït, però atés que l’aforament és limitat, és necessari realitzar inscripció prèvia

La ciutat de València se suma a la la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, que se celebrarà des de demà dimarts, dia 11 fins dijous que ve 13. A través de la fundació municipal València Clima i Energia, la ciutat participa d’esta iniciativa europea amb un programa de convocatòries i activitats gratuïtes, que es duran a terme en diferents oficines de l’energia municipals.

El motiu comú de totes les activitats programades és donar a conéixer i promocionar l’ús de les energies renovables a través de projectes col·lectius. Tal com s’ha subratllat des de la fundació València Clima i Energia, es convida tota la ciutadania a “sumar-se a la transició energètica i a l’ús de l’energies renovables per tal d’aprofitar les cobertes de les comunitats de veïns i produir energia neta”.

El programa previst per a València arrancarà demà dimarts, 11 de juny, a les 17 hores, en l’Oficina de l’Energia del barri d’Ayora, on tindrà lloc el taller titulat “Connecta la teua finca al sol. Promou una instal·lació fotovoltaica per a la teua comunitat de propietaris”. Es tracta d’una activitat de caràcter pràctic, que està principalment dirigida a veïns, veïnes i a administradors de finques que estiguen plantejant-se la instal·lació de plaques solars en les cobertes dels seus edificis.

L’endemà, dimecres 12 de juny, i també a les 17 hores, en l’Oficina de l’Energia del Parc de l’Oest se celebrarà un altre taller pràctic, en este cas sota el títol “Generem energia amb una placa solar fotovoltaica”. Personal especialitzat mostrarà a les persones assistents com poden muntar elles mateixes un kit fotovoltaic domèstic i la utilitat que té. Després de l’experiència pràctica, es farà a una taula redona, en la qual representants de comunitats de propietaris que ja tenen instal·lacions fotovoltaiques exposaran les seues experiències, intercanviaran impressions i posaran en comú la seua vivència en este camp.

El dijous 13, l’Oficina de l’Energia de Parc de l’Oest ha convocat un “café associatiu”, que començarà a les 17.30 hores, per a comunitats energètiques que vulguen compartir les seues experiències transformadores. Serà una trobada informal, un espai de diàleg, tal com han proposat des de l’organització de la jornada, perquè les entitats i associacions que treballen per la sostenibilitat a través de comunitats energètiques puguen compartir experiències.

Totes les activitats són d’accés gratuït, però atés que l’aforament és limitat, és necessari fer una inscripció prèvia, a través de la web de la Fundació València Clima i Energia o al telèfon 96 106 15 82. Els administradors de finques poden demanar cita per a atenció personalitzada, així com sol·licitar la visita a la comunitat de propietaris de personal tècnic de l’oficina.