València suma huit nous restaurants a la We’re Smart Green Guide, referent mundial de gastronomia sostenible

La ciutat compta ja amb 17 establiments recomanats per la prestigiosa guia especialitzada en alimentació

Un dels establiments inclosos competirà al costat d’altres dos restaurants espanyols pels Discovery Awards 2024

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha assegurat que “València es consolida com l’autèntic rebost mediterrani, amb grans referents que posen en valor el millor de la nostra terra i la nostra cuina”

València suma huit nous restaurants en la presigiosa guia gastronòmica especialitzada en alimentació i sostenibilitat We’re Smart Green Guide, referent mundial de gastronomia sostenible Amb la incorporació dels restaurants Fierro, Lienzo, Casa Montaña, La Barraca de Toni Montoliu, Simposio, Félix Chaqués, Ma Khin Café i Dos Estaciones –associats a la Fundació Visit València-, València compta ja amb 17 establiments recomanats, “la qual cosa reflectix el compromís de la ciutat amb el producte local i la sostenibilitat en l’àmbit culinari”, tal com ha subratllat la regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet.

Llobet ha felicitat els 17 establiments valencians que formen part de la We’re Smart Green Guide, i ha agraït la seua aposta constant pel producte local i de temporada. “Entrar en esta guia, referent en el panorama gastronòmic internacional, no sols significa que en estos restaurants es menja molt bé, sinó que també en fer-ho, secundem tota la cadena de valor que fomenta la sostenibilitat i el producte de proximitat”, ha destacat. A més, ha subratllat l’orgull que això suposa per a la ciutat, “especialment sent Capital Verda Europea 2024”. “València es consolida com l’autèntic rebost mediterrani, amb grans referents que posen en valor el millor de la nostra terra i la nostra cuina”, ha assegurat la delegada.

Referent gastronòmic sostenible

La prestigiosa guia We’re Smart Green Guide ha anunciat algunes de les novetats de la pròxima edició, que es presentarà a València el pròxim 12 de novembre. En esta nova edició, València es consolida com a referent gastronòmic sostenible internacional amb els huit nous establiments, que se sumen al llistat de recomanacions de la guia, una vegada efectuades les corresponents inspeccions i les proves dels respectius menús per a confirmar que complixen amb els exigents requisits de la guia.

A més, el restaurant Fierro, que entra amb cinc raves (escala que empra la guia per a classificar les seues recomanacions, anant esta d’1 a 5) competirà junt amb altres dos restaurants espanyols en els Discovery Awards 2024, en la categoria restaurant revelació.

D’altra banda, cal recordar que l’establiment Ricard Camarena Restaurant ja formava part del Top 10 de la Guia (sèptim millor restaurant vegetal del món). Així mateix, l’any passat Begoña Rodrigo, de La Salita, va obtindre el guardó a la millor cuinera de verdures d’Europa, i el seu restaurant va entrar en el lloc 16 del rànquing mundial de restaurants. Els altres establiments recomanats fins al moment per We’re Smart World són Bouet, El Poblet, Gallina Negra, Habitual, Riff, Saiti i Vuelve Carolina.

La We’re Smart Green Guide naix com una iniciativa de We’re Smart World, empresa fundada pel xef belga Frank Fol, conegut mundialment com el “xef dels vegetals”, amb ànim de premiar i visibilitzar l’excel·lència en la cuina vegetal i sostenible. La finalitat d’esta guia i la gala de premis que organitza és promoure una alimentació més saludable i ser una plataforma que impulse canvis positius en la indústria de la restauració cap a pràctiques més sostenibles a nivell global.