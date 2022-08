València treballa en una aliança amb Financial Times i TNW per a impulsar l’ecosistema emprenedor i projectar-lo internacionalmente

L’esdeveniment, que tindria una durada de dos dies, es celebraria en el primer semestre de 2023 en La Marina

L’Ajuntament de València ha entaulat converses amb The Financial Times i TNW EVENTS B.V. per a treballar de manera conjunta en iniciatives que tenen com a objectiu visibilitzar i posar en valor l’ecosistema local i projectar-lo cap a l’exterior, entre les quals es trobaria la celebració TNW València.

“Acollir un esdeveniment com TNW València suposaria una oportunitat per a la ciutat que ens permetria posicionar la nostra ciutat en el mapa de les coses bones per a reforçar l’ecosistema tecnològic local. Amb este esdeveniment volem impulsar la indústria del sector i situar València com una de les principals ciutats en el mercat internacional europeu en l’àmbit de la tecnologia i el desenvolupament digital”, ha defensat el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán.

L’esdeveniment, que es definiria de la mà de l’ecosistema local, tindria una durada de dos dies, es celebraria en el primer semestre de 2023 en La Marina. Si les parts ho acordaren, la celebració de l’esdeveniment podria prorrogar-se a l’any 2024 i a l’any 2025.

En TNW València es podrien mostrar les indústries disruptives tecnològiques més noves, podrien connectar -de la mà de TNW i The Financial Times- les startups locals i globals amb inversors i empreses per a impulsar el seu finançament.

A més, esta conferència de tall internacional pivotaria al voltant de 6 eixos, que són els sectors tractors en l’economia valenciana: Salut i Benestar; Agricultura; Sostenibilitat i economia circular; Esport i Disseny; Tecnologia: 5G i Ciberseguretat i Cadena de subministrament: Logística i Mobilitat.

“València està avançant dins del marc de les tendències tecnològiques i digitals per a convertir-se en pol d’atracció de talent i inversió tecnològica i millorar la competitivitat de les seues empreses a través de l’aplicació de noves tecnologies que els permeten competir en un mercat digitalitzat i generar ocupació i esdeveniments com este ens ajudarien a reafirmar-nos com VLC Tech City, al fet que el món conega el potencial de nostres startups i al fet que conegueren València com un lloc on es pot invertir, trobar talent i créixer”, ha explicat el regidor Sanjuán.

“Entre els objectius que ens hem marcat en el Pla Estratègic de VLC Tech City, destaquen el de l’atracció d’esdeveniments internacionals tecnològics i el de la generació d’espais de connexió, reflexió i debat per a accelerar el creixement i desenvolupament del sector i per a aconseguir tot això han de sumar-se iniciatives internacionals com la conferència TNW, esdeveniment de referència en el sector de la tecnologia a nivell mundial que crearia un important espai de networking que serveix de pont entre la indústria del sector a la nostra ciutat i la de l’exterior, atraient empreses i inversió”, ha conclòs el regidor.

Una aliança de gran valor per a la ciutat

València ha intensificat la seua relació amb l’ecosistema emprenedor holandés, referent a Europa, intercanviant experiències i bones pràctiques amb entitats públiques com Startup Amsterdam, presentat iniciatives valencianes davant fons internacionals com el Dutch Founders Found o participant en diverses edicions de TNW, un esdeveniment en el qual cada vegada ha tingut més protagonisme l’ecosistema valencià.

TNW EVENTS B.V. organitza esdeveniments de renom mundial que atrauen a startups, inversors, empreses i governs de més de 120 països i és la creadora i organitzadora de la Conferència TNW, esdeveniment que interrelaciona els ecosistemes tecnològics locals amb les tendències tecnològiques globals atraient inversors i empreses internacionals. Per part seua, Financial Times, que organitza més de 300 esdeveniments anuals, atraurà a una forta audiència internacional: delegats, socis i inversors.