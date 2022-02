Obertes les inscripcions per a aconseguir una entrevista de treball en el VI Fòrum d’Ocupació d’Emplealcàsser

L‘Ajuntament d’Alcàsser consolida la seua aposta per l’ocupació amb la sisena edició del Fòrum d’ocupació Emplealcàsser

La nova edició del fòrum que connecta empreses amb persones en cerca activa d’ocupació està impulsat per la Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcàsser, en col·laboració amb RH en positiu. «Enguany, com a novetat, es realitzarà en dues jornades intensives per a ampliar el nombre d’empreses participants i duplicar les ofertes d’ocupació, per tant, les oportunitats laborals», afirma la regidora d’ocupació, Paqui Abella.

La Marató d’entrevistes tindrà lloc el dijous 3 i el divendres 4 de març de 9.00 a 14.00 hores en el Centre Social, situat en el Carrer Sant Antoni, 40 del municipi.

Aquesta jornada presencial, adaptada a les mesures de prevenció per la Covid-19, compta amb diverses sales i espais destinats a dur a terme entrevistes de treball amb empreses de la zona. Es tracta d’un Fòrum referent per a persones en situació de desocupació, pel gran nombre d’oportunitats i d’insercions laborals que genera en totes les edicions celebrades. En aquesta ocasió, les empreses participants ofereixen més de 100 ofertes. Els perfils que busquen són molt variats: administratius/as, carretoners/as, infermers/as, logopedes, mecànics/as, electromecànics/as, mossos/as de magatzem, operaris/as, psicòlegs/as, recepcionistes, venedors/as, entre altres.

Les persones interessades a aconseguir una entrevista laboral, podran inscriure’s en les ofertes d’ocupació de forma telemàtica i molt senzilla, a través d’un formulari web. En cas de complir amb els requisits establerts per les empreses, podran participar en els processos de selecció amb els responsables de Recursos Humans de diferents empreses durant el mateix esdeveniment. Ja han confirmat empreses com Bricomart, Norauto, Saba Residències, Residències Solimar, Bonatel (distribuïdor de Vodafone), Colisée, Randstad, Fundació Randstad, Adecco, Fundació Adecco, Gestora Laboral Mediterrània, Noa’s Grup, Grup Constant, Gi Group, Access, Iman ETT, Fundació JIMB.

Per a Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser, «aquest esdeveniment ve avalat per l’èxit de les anteriors edicions, incrementant el nombre d’empreses participants i persones inscrites. Des de l’Ajuntament continuarem donant suport a una iniciativa que busca millorar la inserció laboral de les persones desocupades del municipi».

Aquelles persones interessades a participar poden inscriure’s fins al 27 de febrer a les 23.59 hores a través del web https://forum.emplealcasser.es/

