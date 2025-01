Vicent Mompó rep les Falleres Majors de València a la Diputació

Les Falleres Majors de València de 2025, Berta Peiró i Lucía García, han visitat este dijous la seu central de la Diputació de València, on han estat rebudes pel president de la corporació provincial, Vicent Mompó.

Durant la visita, les representants màximes de les Falles han recorregut els palaus de la Batlia i els Scala, situats a la plaça Manises. Mompó les ha guiat per les principals dependències de la institució, mostrant elements patrimonials emblemàtics com la Cadira d’Or, utilitzada pel rei Alfons XIII durant l’Exposició Regional de 1909. A més, han visitat el Saló de Plens, on el president ha explicat el funcionament de la Diputació i el seu paper representatiu dels 266 municipis i tres entitats locals menors de la província de València.

Intercanvi d’obsequis

En finalitzar la visita, Vicent Mompó ha entregat a Berta Peiró i Lucía García uns palmitos personalitzats, elaborats artesanalment per Di Abani. Per la seua banda, les Falleres Majors han obsequiat al president amb una peça d’edició limitada i numerada, creada per l’artista Sergio Amar.

La trobada ha servit per enfortir els vincles entre la Diputació i les Falles, destacant el paper d’aquesta institució en el suport a una de les festivitats més representatives del patrimoni cultural valencià.