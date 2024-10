Vicente Gea, Ramón Palomar, Sofás Valencia i el Club Gimnàstica Rítmica: Premis 9 d’octubre d’Alberic

Alberic reconeix la trajectòria de Vicente Gea, Ramón Palomar, l’empresa Sofás Valencia i el Club de Gimnàstica Rítmica de la localitat en els Premis 9 d’Octubre.

Des de fa 11 anys, l’Ajuntament d’Alberic lliura aquestos guardons als veïns i veïnes i entitats que han destacat per la seua carrera professional, dedicació, compromís i valentia a l’hora de fer front a nous reptes.

Vicente Gea és diplomat en Infermeria, Màster en Ciències de la Infermeria i Doctor Cum Laude en Ciències de la Salut.

Gea ha sigut infermer assistencial durant 25 anys, tant d’atenció primària com d’atenció hospitalària, treballant en urgències, plantes quirúrgiques i unitats d’ictus, hemorràgies cerebrals i trasplant renal. Com a investigador, ha publicat un centenar d’articles en revistes científiques de prestigi, així com diferents llibres i capítols relacionats amb les ciències de la salut.

Gea llançava també un missatge a les noves generacions.

La història de Sofás Valencia es remunta a Joaquin Murillo, pare d’Álvaro Murillo, el CEO de l’empresa, que es dedicava a la fabricació de sofàs de manera artesanal.

Álvaro va començar ajudant a son pare els caps de setmana i els dies festius mentre estudiava i, amb els anys, va posar nom a Sofás Valencia, empresa que actualment compta amb 20 tendes pròpies, una nau de 4.000 metres quadrats dedicada a la fabricació, una de 1.600 metres quadrats per al tall i la confecció i un magatzem de 1.000 metres quadrats. L’empresa ofereix treball a més 700 famílies de manera directa i indirecta.

Per la seua banda, Ramón Palomar escriu actualment als diaris ABC i Las Provincias, amb la ironia com a senya d’identitat. En 2023, va signar la seua tercera novel·la com a escriptor, El novio de la Muerte, un treball que el va fer mereixedor del Premi a Millor Novel·la Valencia Negra 2024, reconeixement que se suma al Premi Valencianos para el Siglo XXI del diari Las Provincias que ha rebut també enguany.

Finalment, el Club de Gimnàstica Rítmica d’Alberic va ser fundat amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un nou esport que, fins al moment, no es practicava a la zona. Des de la seua creació al 2014, el club ha treballat per a oferir a les gimnastes un entorn on poder desenvolupar les seues habilitats professionals i personals de manera segura i en un ambient distés i familiar. El club compleix enguany 10 anys.