Visita del Jurat del programa Viles en Flor a l’Alcúdia

El jurat ha sigut rebut a l’Ajuntament per l’alcalde, Andreu Salom, i el regidor de Parcs i Jardins, Aurelio Amat. L’Alcúdia ha sigut mereixedora en les anteriors edicions del programa amb el distintiu de DUES FLOS D’HONOR.

El programa Viles en Flor visità l’Alcúdia dimecres 8 de juny. La primera parada del jurat va ser l’Ajuntament, on van ser rebut per l’alcalde, Andreu Salom, i el regidor de Parcs i Jardins, Aurelio Amat. Tot seguit i acompanyats pel regidor i els tècnics Vicent Boix i Ricardo Boix, de les àrees de Turisme i Parcs i Jardins, les persones del jurat van fer una visita al poble per tal de poder valorar els espais verds: noves zones enjardinades i plantacions, recuperació d’elements, activitats participatives als parcs i jardins, i projectes de futur.

Els tècnics van dissenyar un itinerari atractiu, seguint un cinturó verd que envolta l’Alcúdia i no es trenca en cap lloc del seu recorregut: Comença amb una visita a l’hort de Manus per ser un lloc emblemàtic, amb un bonic jardí interior i centre de nombroses activitats cíviques i culturals, com ara la celebració de noces civils, els concents de música a la Fresca, sense oblidar la importància de ser l’inici de l’acte tradicional de l’Entrà de la mare de Déu de l’Oreto.

Des de l’Hort de Manus, sense perdre el verd, han travessat pel pont de Santa Bàrbara per arribar al jardí de la Creueta on han vist l’Hort de Manus incrustat al paisatge agrícola i a les serres que el tanquen. El Jurat ha comprovat sobre el terreny els nous treballs a la Creueta per valorar el seu progrés i el resultat de les activitats amb els col·legis allí realitzades, com ara el més del arbres a les escoles.

Des de la Creueta, la comitiva es dirigí al parc de la Sénia, i al parc de la Florida amb una molt bona valoració del treball fet en ell. Després, des del mateix parc es va eixir per la vora de la sèquia Reial on tot el traçat esta ple de xicrandes i tipuanes- què el dia de la visita pintaven el sol de lila i groc-, i connecta amb l’entorn verd del pont del Tomaco i el parc de la Fira Gastronòmica, que com un passeig ens du directes a l’arbrat de l’avinguda i per ella a la redona del Serrallo.

És de destacar que esta rodona és un punt on es veuen les 5 avingudes arbrades que hi confluixen: Calvo Acacio amb les preciosos pebrers bords i tarongers, l’avinguda de Carlet amb les altes mèlies, Comte del Serrallo amb les grans fals plataners, Antonio Almela amb els forçuts lledoners, i la nova avinguda de Guadassuar, amb els nous arbres Prunus pisardi de fulla roja. Un trajecte força humanitzat i continuat com un futur i vertader cinturó verd alcudià. Ara millor que mai.

