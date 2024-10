La Policia Nacional imparteix una xarrada sobre la prevenció de robatoris i estafes a les persones majors

Amb la col·laboració de la Regidoria de Majors, dirigida per Mª Ángeles Navarro, agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Burjassot-Godella impartiran una xarrada sobre prevenció i actuació davant robatoris i estafes, orientada a les persones majors de Burjassot.

La xarrada s’emmarca dins del Pla “Major Seguretat” i s’impartirà el dijous 17 d’octubre, a les 18.00 hores,en el Centre Social La Granja. D’interés per a tota la ciutadania, especialment per als majors, aquesta xarrada aportarà informació i consells útils sobre com previndre els robatoris i les estafes tant en el domicili com a través d’internet, en la via pública i en els comerços.

Les persones que assistisquen rebran informació sobre com detectar possibles estafes o sobre què fer quan patisquen una acció delictiva com aquesta o com qualsevol altra.