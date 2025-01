Xerrada informativa sobre la tria de llengua a l’escola a Manises

L’Ajuntament de Manises, mitjançant la Regidoria d’Educació, ha organitzat aquest dimarts una xerrada informativa sobre la tria de la llengua base a l’escola, on s’han recordat els canvis legislatius que s’han produït a la Comunitat Valenciana des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de l’any 1983.

Durant aquesta jornada, que ha tingut lloc a l’edifici de l’Ajuntament de Manises i ha estat conduïda per Escola Valenciana, s’han analitzat els avantatges i inconvenients de triar el valencià com a llengua base aplicable a partir del curs acadèmic 2025-2026. A més, s’ha informat sobre el calendari de votacions i altres dades d’interés per a mares, pares i representants legals dels xiquets i xiquetes de Manises.