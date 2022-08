Ximo Puig avança que el Consell aprovarà al setembre el projecte de Llei de mesures contra la despoblació

El president subratlla que l’Agenda Antidespoblament és una “urgència” per al Govern valencià, perquè està en el “cor” de les seues polítiques superar les desigualtats entre les persones i entre els territoris

La Vall d’Alcalà.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà al setembre l’avantprojecte de Llei integral de mesures contra el despoblament en la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat ha realitzat aquestes declaracions durant la seua visita institucional a La Vall d’Alcalà, on s’ha reunit amb alcaldes i alcaldesses de municipis de menys de 1.500 habitants de la Marina Alta.

Puig ha destacat que l’Agenda Antidespoblament és “una realitat” i també “una urgència” per al Govern valencià, perquè està en el seu “corpus” i en el “cor” de les seues polítiques “superar les desigualtats entre les persones, superar les desigualtats entre els territoris”.

El cap de l’Executiu autonòmic ha qualificat de “molt profitosa” aquesta reunió, que ha permés conéixer de primera mà la realitat i necessitats dels municipis xicotets de la Marina Alta. En ella s’han abordat qüestions com la millora de les comunicacions o l’activitat econòmica vinculada a les poblacions de l’interior.

Puig ha subratllat que el Consell aposta per portar avant mesures estructurals que permeten “superar el drama del despoblament”, un fenomen que “no ha de ser irreversible”, ja que, amb l’acció pública, és possible “superar aquesta fractura enorme que portem anys arrossegant”.

La Llei antidespoblament vol “incentivar el món rural, que forma part de la nostra raó de ser, de la nostra identitat”, ha indicat el president, qui ha afegit que no és possible “entendre la Comunitat Valenciana” sense poblacions com La Vall d’Alcalà i tantes altres localitats d’interior.

Llei transversal

Aquest marc normatiu busca garantir, mitjançant rang de llei, una coordinació efectiva entre les polítiques del Consell, i impulsar accions específiques que permeten garantir la cobertura de prestacions bàsiques, l’accés a serveis públics fonamentals i la igualtat d’oportunitats en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta finalitat, la nova llei proporcionarà instruments per a lluitar de manera integral contra el despoblament, impulsarà els projectes que ja estan en marxa, iniciarà mesures específiques i coordinarà totes les accions que, de manera transversal, s’estan duent a terme des d’altres departaments del Consell.

Per a això, la llei contra el despoblament adoptarà mesures de discriminació positiva d’aquells col·lectius que el necessiten, i posarà en marxa accions per a fomentar la igualtat i la lluita contra la bretxa de gènere, així com per a evitar l’exclusió social i financera.

Així mateix, reforçarà les capacitats administratives en els municipis més xicotets, crearà entorns que enfortisquen el teixit econòmic, l’economia social i la diversificació de sectors tradicionals i emergents, i aprofitarà els avantatges de la transició verda, la digitalització i la innovació tecnològica.

En la base d’està norma està l’Estratègia Avant 20-30, un pla estratègic realitzat en col·laboració amb la Càtedra Avant, conformada per les cinc universitats públiques valencianes. El document recull més de 200 accions concretes de dimensió econòmica, social, cultural, mediambiental i de governança política antidespoblament.