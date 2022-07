Ximo Puig destaca la “profunditat” de l’obra de Carmen Calvo i qualifica l’*atorgament del premi com un reconeixement “just i oportú”

El president ha lliurat el Premi Julio González 2022 a l’artista valenciana per la seua trajectòria

Considera l’obra de Calvo “oxígen mental, aliment espiritual i bellesa sensorial” que la consolida “entre el millor art contemporani”

Carmen Calvo és la tercera dona que rep aquest guardó, després d’Annette Messager i Mona Hatoum

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la “profunditat” de l’obra de Carmen Calvo, que ha considerat “oxígen mental, aliment espiritual i bellesa sensorial” i ha calificat l’atorgament del va guardar com un reconeixement “just i oportú”.

Ximo Puig ha fet aquestes declaracions durant l’acte de lliurament, a l’IVAM, del Premi Julio González 2022 a l’artista valenciana Carmen Calvo, com a reconeixement a la seua trajectòria.

Calvo ha rebut una edició d’una escultura de Julio González, Dona amb àmfora II,*oferida per Philippe Grimminger, representant de l’Administració Julio González, entitat que te per objecte promoure el treball de l’escultor i vetlar pel seu llegat. A més, Carmen Calvo és la tercera dona guardonada, després d’Annette Messager i Bonica Hatoum, dones que és va crear crear aquest premi en l’any 2000.

El president ha afirmat que l’homenatge suposa un “triple orgull”, degut al fet que Calvo és la tercera dona que rep el premi, front als 14 homes guardonats, al fet que el va guardar “és queda ací, a València, a la casa d’una veïna militant del cap i casal”, i al “diàleg” de la seua obra amb l’univers artístic d’altres guanyadors del Premi Julio González com Els ciutats imaginàries de Miquel Navarro; Els vols lliures d’Andreu Alfaro i, llaura, els viatges a la memòria de Carmen Calvo.

“Carmen Calvo -ha continuat- ha *et un art propositiu i disruptiu, posicionant-es contra els tabús i per allò prohibit. Ha fet del seu discurs artístic un crit contra els censures. Els velles i els noves. I responent, amb la seua famosa “tècnica mixta”, a una societat que també és mixta i diversa, com un ‘collage’”.

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha volgut remarcar que aquest va guardar “a dalt en el 25 aniversari d’una altra fita cabdal per a Carmen Calvo: La Biennal de Venècia de l’any 97, on va exposar una obra que l’any passat va donar a la Generalitat i que llaura ompli l’Espai Carmen Calvo de Sant Miquel dels Reis”.

Ximo Puig ha assegurat que si bé la Biennal de Venècia va referenciar a Carmen “entre els creadors d’objectes poètics”, el Premi Julio González, 25 anys després, la consolida “entre el millor art contemporani”.

Per una altra banda, el cap del Consell ha recordat que aquests dies commemorem l’Autogovern “i en l’IVAM tenim un contrafort cultural que consolida l’arquitectura autonòmica. Perquè l’IVAM cohesiona amb una expansió territorial que està portant l’art a cada racó del país, seguisca a València, Alcoi o als pobles de la Ruta 99 i perquè l’IVAM custòdia amb la preservació de 12.000 obres d’art i el fons documental”, ha manifestat.

En aquest sentit, Ximo Puig ha fet referència al fet que el patrimoni del museu va estar configurat als seus inicis per Tomàs Llorens i Carmen Alborch i completat amb donacions valuoses com els de Carmen Martínez i Viviane Gríminguer.

Per la seua banda, la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, ha insistit a remarcar que per tercera vegada consecutiva s’atorga aquest va guardar a una dona artista, “amb una profunda vàlua i una projecció internacional indubtable”, i que Carmen Calvo, “valenciana i treballadora incansable, mereix dones de fa molt de temps aquest reconeixement”.

“També volem destacar l’enorme generositat dels hereus de Julio González, per la llarga trajectòria de col·laboració amb l’IVAM, que és materialitza hui amb un gest més: la donació de l’escultura que simbolitza el premi que lliurem amb el seu nom”, ha afegit Tamarit.

L’acte també ha comptat amb l’assistència de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i la directora de l’IVAM, Nuria Enguita.

Premi Julio González

El Premi Julio González de la Generalitat és va crear l’any 2000, per iniciativa de l’IVAM i de Viviane Grimminger, hereua de Julio González, com un reconeixement a la trajectòria d’artistes de rellevància internacional i, simultàniament, com a tribut a l’escultor.

Carmen Calvo és una artista valenciana destacada per la seua aportació a l’art contemporani internacional, que realitza la seua obra amb una pluralitat de recursos formals, tècnics i temàtics.

Cursa estudis de publicitat i ingressa a l’Escola d’Arts i Oficis de València entre 1965 i 1970 i en la de Belles Arts de la mateixa ciutat, entre 1969 i 1972. Entre 1983 i 1985 resideix a la Casa Velázquez de Madrid i dones de 1985 a 1992 trasllada la seua residència a París. Dones de 1992 viu i treballa a València.

Entre els reconeixements al seu treball destaca el premi Alfons Roig de la Diputació de València, rebut en 1989; el Premi Nacional d’Arts Plàstiques i el Premi ACCA de la Crítica, en 2013; i la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana, atorgada en 2016.