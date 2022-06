Ximo Puig destaca que el Caixaforum de València reforçarà la Ciutat de les Arts i les Ciències com a pol cultural “a l’avantguarda d’Europa”

El president de la Generalitat subratlla que el nou espai cultural i de divulgació científica permetrà oferir una oferta cultural “de primera magnitud a Espanya”

El responsable del Consell ha participat en l’acte oficial d’obertura del nou espai cultural i de divulgació científica, que obri aquest dimecres les seues portes al públic en l’edifici del Àgora



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que el Caixaforum de València, que obri al públic les seues portes aquest dimecres, reforçarà la Ciutat de les Arts i les Ciències com a “bastió cultural a l’avantguarda d’Europa”.

El responsable del Consell ha participat en l’acte oficial d’obertura d’aquest espai cultural i de divulgació científica, situat l’edifici del Àgora, al costat del president de la Fundació ‘La Caixa’, Isidre Fainé, i el director de Caixaforum València, Álvaro Borrás.

“Hui comença a bategar un espai ara ja ple de vida, un punt de trobada de l’art, la ciència i la cultura, escenari del millor humanisme en la terra de Joan Lluís Vives. Hui naix un projecte emblemàtic que ha cristal·litzat des de la confiança, la col·laboració i el treball”, ha assenyalat el president.

Com ha destacat, es posa així a la disposició de la ciutadania “una àgora d’art i pensament, de cultura i reflexió, de diàleg i modernitat” que permetrà conformar en la Ciutat de les Arts i les Ciències “un pol cultural de primera magnitud a Espanya”.

Per al president, l’obertura del Caixaforum de la Comunitat Valenciana suposa a més aprofundir en la “sòlida relació” amb la Fundació “La Caixa” amb un “salt de qualitat”, ja que crea “sinergies” amb l’espai singular en el qual s’emplaça. Com ha assenyalat, la ubicació en la Ciutat de les Arts i les Ciències activa un impuls en doble direcció, ja que acosta el Caixaforum a un públic potencial de quasi tres milions de visites anuals i reforça l’oferta cultural avantguardista de CAC, tot això -ha agregat- a més amb una mirada sostenible, perquè la nova seu “consumirà un 72% menys d’energia que qualsevol altre museu”.

Inversió de 300 milions

El màxim responsable de la Generalitat ha agraït, d’altra banda, a la Fundació “La Caixa” el seu compromís amb la Comunitat Valenciana “el demostra aquest projecte, una inversió que aconseguirà els 300 milions en 50 anys per al progrés cultural de la ciutat, el demostra el conveni signat aquest dimarts per a invertir 33 milions anuals en acció social en tota la Comunitat i el demostra el suport permanent a símbols de la cultura valenciana com les societats musicals o la Pilota”, ha afirmat.

Puig ha afirmat també que aquesta implicació enforteix el vincle entre CaixaBank i la Comunitat Valenciana, primer amb una unió financera que “ha aportat solvència a l’economia valenciana” i després amb l’elecció de València per a la seu social de l’entitat bancària.

Així mateix, ha destacat les accions que la Fundació “La Caixa” desenvolupa a través del conveni anual amb la Generalitat i que reflecteixen el vertader “esperit de la responsabilitat social”, que és “igualar les oportunitats”, alguna cosa que s’està aconseguint amb projectes com els d’atenció social de la infància, inclusió laboral o el suport al talent jove.