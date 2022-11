Ximo Puig visita les noves instal·lacions de la multinacional alemanya GFT a València.

La multinacional alemanya GFT ha inaugurat una nova seu en el centre de València, on es preveu contractar a un centenar de professionals. A l’acte d’inauguració han assistit, entre altres, el President de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha destacat la consolidació de la Comunitat Valenciana com un lloc idoni per a empreses tecnològiques i d’innovació.

L’empresa alemanya, dedicada a l’assessorament financer i assegurador, desembarcà per primera volta en València l’any 2001 amb un equip de 51 persones. Hui la multinacional compta amb més de 400 professionals als que es sumaran els cent contractes previstos per a la nova seu. Puig ha reiteral el compromís del Consell per continuar sumant accions per tal que la Comunitat siga el punt de desenvolupament de la nova economia.

GFT ofereix assessorament als sectors financer i assegurador, així com a la indústria manufacturera. A través de l’ús intel·ligent de solucions tecnològiques, la multinacional alemanya crea valor afegit per als seus clients i els ajuda a augmentar la seua productivitat. En el nostre país, la companyia opera des de fa 21 anys, comptant amb un equip de més de dues mil persones repartides entre les seus d’Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat del Vallés, València i Saragossa.