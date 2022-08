El consistori i les diferents clavaries han organitzat més de setanta actes que se celebraran del 24 d’agost al 24 de setembre

Xirivella recupera enguany les seues festes majors en el seu format tradicional i ho farà durant un mes, del 24 d’agost al 24 de setembre, amb més de 70 actes organitzats pel consistori i les diferents clavaries i associacions.

“En aquest 2022 apostem per unes festes memorables, sempre en estreta col·laboració amb tots els col·lectius implicats. Volem que Xirivella siga reconeguda per uns festejos potents i alhora cívics. Uns festejos que combinen diversió i seguretat. Estan pensades amb afecte i dirigides a tots els públics. Toca gaudir. Ens ho hem guanyat”, assegura l’alcalde Michel Montaner.

El programa d’actes tindrà el seu punt àlgid en les festes majors, que aniran del 2 al 24 de setembre.

Hi haurà música per a tots els públics i gustos com l’actuació de l’orquestra La Tribu, el tribut a Queen i el musical Operació Tribut, també humor amb Maestríssimo i amb Xavi Castillo, hi haurà un espectacle itinerant amb focs, cordaes, activitats per als joves en el Barracó Jove i també per als més xicotets com la V Marxa de colors o el concert de la Billy Boom Band, a més d’inflables, tallers i la fira. Tots els espectacles seran gratuïts i arribaran a tots els barris de la localitat, des de Sant Ramon al Barri de la Llum, passant per Avinguda de la Pau, zona centre o Vicentica la Serrana.

Unes festes en les quals es recuperarà, després de dos anys de parèntesis a causa de la pandèmia, una de les dates més especials per a tots els veïns i veïnes de la localitat: la Nit dels Figues.

Es tornarà a poder sopar i compartir als carrers de la localitat en la qual és la nit més llarga de l’any a Xirivella, que enguany es completarà amb una festa remember amb destacats dj’s fins a les 6 del matí en la plaça Gerardo Garcés.

“Són unes festes que ens conviden a baixar al carrer després de les vacances d’estiu per a retrobar-nos. El Pregó institucional, que enguany serà a càrrec del CIM en el seu centenari, la Marxa de Colors, l’orquestra la Tribu, els espectacles en la plaça Gerardo Garcés, el Paelleando, el Barracó Jove, la fira, les diferents activitats en els barris i tot allò que preparen les clavaries i les associacions veïnals conformen una oferta molt completa en aquestes festes majors tan esperades”, afirma Encarna Martí, regidora de festes.

Als actes organitzats pel consistori, se sumen els que han preparat els clavaris de Sant Ramon Nonat, de la Mare de Déu de la Salut, del Crist de la Llum, l’Associació Cultural de Coeters de Xirivella i l’Associació de Veïns de l’avinguda de la Pau per a conformar un mes de festes en la localitat.

Programa d’actes complet de les Festes Majors de Xirivella 2022: https://bit.ly/3k6wqqn