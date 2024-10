L’Ajuntament de Burjassot ha instal·lat i posat en funcionament 100 càmeres de videovigilància que vetlaran per la seguretat viària de la ciutadania i ampliaran de manera contundent la capacitat d’acció de la Policia Local i la seguretat del municipi.

El projecte global ha suposat una inversió superior als 700.000 euros i les càmeres estaran en funcionament les 24 hores del dia, els set dies de la setmana.

“Aquest sistema” ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “permetrà la identificació de vehicles que s’han vist implicats en algun fet delictiu, en detectar les matrícules a través dels sistemes instal·lats. A més, les càmeres també s’han situat en diferents espais municipals, i en els accessos i eixides cap a les grans vies de circulació, per a estar informats del que succeeix en el nostre municipi en temps real i, en cas d’emergència, poder actuar el més prompte possible”. Tota la informació arriba al centre de control de trànsit instal·lat en les dependències de la Policia Local, “contribuint així a elevar, més encara, el nivell de seguretat en la via pública”, en paraules de García.

La finalitat és realitzar un major control de la vigilància del trànsit de vehicles per a captar tant imatges de les vies de circulació com identificació de vehicles que transiten per aquestes, per a garantir la seguretat mitjançant el control i vigilància d’accessos en diferents llocs, centres i edificis de propietat municipal.

La instal·lació de les càmeres suposa una solució completa per a la videovigilància de trànsit (CCTV) i lectura de matrícules (ANPR) (en altura) en diferents vies de circulació i en edificis i llocs públics de propietat municipal, així com el disposar d’una Xarxa de Comunicacions específica i independent de transmissió de les imatges al lloc de control de la Policia Local, els gravadors i electrònica de xarxa necessaris i les llicencies/aplicacions informàtiques per a gestió.

La instal·lació de tots els elements del sistema s’ha realitzat garantint tant el trànsit de la informació de manera segura per la xarxa, amb el compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat, com garantint la protecció de dades personals LOPD i RGPD, a més de la LSSI en el tractament d’aquesta informació.