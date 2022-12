• L’Hospital La Fe ha sigut finalista en la categoria de Millor Hospital de Complexitat Alta

• Altres quatre unitats i serveis d’aquest centre han resultat finalistes

El Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha sigut reconegut per novena vegada, amb el guardó Best In Class en la seua categoria.

El Servei de Farmàcia de l’Hospital La Fe, comenta José Luis Poveda, director de l’Àrea del Medicament, és un “servei compromés amb la innovació i la seguretat de l’ús dels medicaments i que contribueix al costat de la resta d’equip multidisciplinari a l’obtenció dels millors resultats de salut en els pacients, amb projecció interna dins de l’hospital i en l’àmbit nacional”.

En aquest sentit, el servei de Farmàcia ha incorporat en els últims anys de la tecnologia més innovadora en el conjunt de les fases del procés farmacoterapeútico. Entre altres, compta amb un dispositiu robotitzat per a la preparació de mescles de quimioteràpia que permet augmentar la seguretat, en la qualitat i en l’eficàcia del procés d’elaboració de mescles intravenoses, així com una redistribució de les càrregues de treball del personal tècnic del servei. A més, la prescripció electrònica assistida o el desenvolupament de bombes d’infusió intel·ligents, que redueixen els errors en medicació, han aconseguit millorar la pràctica assistencial.

Així mateix, des d’aquest servei s’ha posat en marxa el projecte E-Druida, una iniciativa per a l’apoderament i la formació de ciutadans i pacients en el maneig de medicaments i farmacoteràpia.

El Servei de Farmàcia de La Fe és l’únic, fins al moment, a nivell nacional que integra els processos d’emmagatzematge, custòdia i dispensació dels medicaments CAR-T. A més de liderar la preparació de teràpies avançades a l’Hospital La Fe.

També aposta per la investigació i la docència desenvolupant a en aquest sentit diverses línies d’investigació farmacogenètica, així cursos i docència de postgrau i pregrau tant a nivell d’especialistes com de personal d’infermeria.

En aquesta edició dels premis Best in Class, l’Hospital La Fe ha sigut finalista en la categoria de Millor hospital de Complexitat Alta, així com els serveis de Medicina Intensiva UCI, Unitat del Dolor, Reumatologia i Urgències

XVI edició dels Premis BIC

Els Premis BIC, que en aquesta edició han entregat 34 guardons, tenen com a objectiu reconéixer públicament al millor centre d’Atenció Primària, al millor hospital i als millors serveis i unitats del territori nacional, tant públics com privats, que busquen l’excel·lència en l’atenció que presten als seus pacients.

Així, la nominació dels diferents serveis de cada centre sanitari es fa sobre la base de criteris comuns i perfectament establits, com l’ICAP (Índex de Qualitat Assistencial al Pacient). La convocatòria dels premis BIC és una iniciativa promoguda per Gaseta Mèdica, publicació del grup de comunicació Wecare-O, i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rei Joan Carles.