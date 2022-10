Acte 40 aniversari pantanada de Tous

Hui s’ha dut a terme l’acte homenatge del 40 aniversari de la plantada de Tous del 1982. Un acte organitzat per la Generalitat Valenciana i que s’ha celebrat al magatzem de Ribera de Carcaixent, una de les poblacions més afectades d’aquell esdeveniment devastador.

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, ha encapçalat una gran representació de consellers i alcaldes de tota la comarca, els quals no han volgut perdre’s tan important dia que ha reunit també a protagonistes d’aquells dies els qui han rememorat aquells dies per donar testimoni de la seua dolenta experiència. Sense dubte les emocions han estat presents en tot moment. L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, recalca que, el fet de celebrar l’acte en la localitat és un “acte de justícia” perquè en aquells moments, Carcaixent fou ignorada en un primer moment en els avisos que anaven fent-se aquell dia.

El magatzem de Ribera ha estat ple de gom a gom tant de vivències com de personalitats i veïns i veïnes anònimes. Les víctimes d’aquella catàstrofe, que encara posa la pell de gallina als qui la van viure, han sigut recordats per les autoritats que s’han dirigit al públic assistent, entre els quals el president Ximo Puig, qui ha recordat en el seu discurs que aquell dia ell estava a Carcaixent, com a periodista de la revista municipal i que aquest homenatge és de justícia per a les persones que patiren la pantanada.

Així mateix, Puig ha incidit en què els temps han canviat, tenim millor tecnologia, però que la natura continua essent indomable.

En la gala s’ha posat en valor a aquelles 15000 persones que s’implicaren en 1982 en el desastre, l’esforç de les forces i cossos de seguretat de l’estat i els, radioaficionats, l’única comunicació instantània de l’època a banda dels telèfons. S’ha realitzat una recreació de les comunicacions que ràdio Alzira va fer en aquell fatídic dia. S’ha recordat, a més, les visites del rei Juan Carlos, el aleshores president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, i fins i tot el Papa Juan Pablo segon. Tota ajuda era poca per al desastre que provocaren aquells120 milions de litres d’aigua que sortiren de colp al fracturar-se la presa de tous.