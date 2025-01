ADISPAC celebra el seu 50 aniversari amb un programa d’activitats per a tot el 2025

ADISPAC celebra el seu 50 aniversari amb un calendari d’actes que s’estendrà durant tot l’any amb l’objectiu de reivindicar els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El Centre Ocupacional La Ribera va naixer al 1975 amb clara vocació de fer-se presents en la societat d’Alzira i la comarca.

Un altre dels objectius principals del 50 aniversari és el de potenciar els projectes que ADISPAC té redactats des de fa dos dècades, com el del centre de dia, que s’ubicaria en els terrenys que l’Ajuntament d’Alzira va cedir a l’associació en la Carretera d’Albalat i que complementaria la tasca del centre ocupacional.

Els actes començaran el 27 de febrer amb una taula redona a la Casa de la Cultura en què participaran representants de Conselleria, Diputació, Mancomunitat i l’Ajuntament d’Alzira i s’abordarà la necessitat de més recursos. El cicle de col·loquis continuarà en octubre, novembre i desembre amb la participació d’entitats, associacions, professionals i sindicats, entre d’altres.

El programa també compta amb esdeveniments més festius com la cremà de la falla “50 aniversari”, l’acompanyament com a clavaris de la Verge de l’Esperança, un concurs de dibuix per a les escoles o les campanades de cap d’any.