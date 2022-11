Aitana Mas: “La consolidació de la Xarxa Jove amb prop de 400 professionals situa a la Comunitat Valenciana com a referent europeu en polítiques de joventut”

La Xarxa Jove compta amb una dotació pressupostària de 11,2 milions d’euros per a l’any vinent

La vicepresidenta ha clausurat el Congrés de la Joventut. Polítiques PostZ, organitzat per l’IVAJ en el marc de la celebració de l’Any Europeu de la Joventut

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha destacat que la consolidació de la Xarxa Jove amb prop de 400 professionals “situa a la la Comunitat Valenciana com a referent europeu en polítiques de joventut”.

La posada en marxa de la Xarxa Jove durant la passada legislatura, ha assegurat la vicepresidenta, va iniciar un procés de “municipalització” de les polítiques de joventut que va situar a les persones joves “com a centre de l’acció política del Consell”, i s’ha convertit en un sistema públic “amb accions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la joventut”. Per a l’any vinent, la Xarxa Jove compta amb una dotació pressupostària de “11,2 milions d’euros”.

La vicepresidenta ha clausurat el Congrés de la Joventut. Polítiques PostZ, organitzat per l’IVAJ en el marc de la commemoració de l’Any Europeu de la Joventut, i que durant tres dia ha reunit a València a més de 200 professionals de la joventut de tota la Comunitat Valenciana, joves i responsables polítics per a analitzar els reptes als quals s’enfronta aquesta generació postmilenial i com arribar a ells des de les polítiques públiques.

En la seua intervenció, Aitana Mas ha recordat que el canvi “profund i radical” en l’àrea de joventut en la Comunitat “es va materialitzar legalment en 2017 amb l’aprovació de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i de l’Estratègia Valenciana de Joventut 2017-2021, que han marcat l’acció política del Consell durant els últims anys”.

En aquesta línia, “des del Consell s’ha consolidat la Xarxa Jove dotant-la dels recursos econòmics i materials suficients per a donar estabilitat laboral als i les professionals i integrar-los en les estructures i plantilles de personal dels ajuntaments i mancomunitats a través de les respectives relacions de llocs de treball” ha indicat Aitana Mas.

Així mateix, la vicepresidenta s’ha referit també als importants avanços en participació juvenil que s’han reflectit, principalment, en els Consells de Joventut, i a la clara aposta del Consell per l’oci educatiu i pel foment de l’associacionisme “com a escola de ciutadania”.

“Gràcies a aqueixos ambiciosos reptes que ens marquem en 2015, podem estar satisfets d’un nou sistema públic de serveis a la joventut nascut pràcticament des del no-res”, ha manifestat la vicepresidenta.

Mes ha assegurat que des del Consell es continuarà treballant per a consolidar i estabilitzar la Xarxa Jove, convertir la Comissió Interdepartamental de Joventut en “un vertader instrument de la transversalitat” de les polítiques de joventut i establir les bases per a posar en marxa el full de ruta que serà la nova Estratègia Valenciana de Joventut 2024-2030.

Finalment, ha agraït als i les professionals presents en el congrés el treball i la dedicació diària com a personal de joventut i els ha felicitat “per l’espenta mostrada en una tasca gens fàcil que, entre totes i tots, portem avant amb dignitat, transparència, honestedat i eficiència”.

Sessió de clausura

En la sessió de clausura del congrés ha participat, entre altres, el director de l’àrea internacional del CISE (Centre Internacional Santander Emprenedoria), José Carlos Ceballos, qui ha explicat com incorporar les competències emprenedores en projectes destinats a millorar la societat.

Ceballos ha parlat de Ecoope, un projecte europeu que té com a objectiu reduir la desocupació juvenil introduint el model cooperatiu en l’educació secundària i superior, “ja que en els sistemes educatius actuals aquest model a penes s’esmenta”.

Per a Ceballos, el sector cooperatiu ofereix “un entorn obert a la innovació que, al costat de l’educació en emprenedoria, pot ajudar a millorar l’ocupabilitat de les persones joves i l’elevada taxa de desocupació actual”.