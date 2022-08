Alaquàs celebra el dia dels avis i les àvies 2022

El passat 26 de juliol, el Centre de Dia d’Alaquàs va celebrar aquest dia tan assenyalat amb gran èxit de participació

El Centre de Dia d’Alaquàs va celebrar el passat 26 de juliol el Dia dels Avis i les Àvies, va ser a través d’unes jornades que es van estendre durant tota la setmana fomentant així la participació i comunicació entre les persones usuàries i els seus familiars.

Les jornades van començar amb una posada en comú d’imatges entre les persones usuàries per a presentar a les famílies a la resta de companys i companyes d’una manera distesa. També es va realitzar un taller d’escriptura on les persones usuàries van escriure cartes amb paraules emotives dirigides als seus nets i netes en les quals, a més d’afermar els llaços familiars, es va treballar l’estimulació cognitiva així com la psicomotricitat fina combinant diversió i aprenentatge d’una manera didàctica.

Per a finalitzar, les jornades van culminar amb la construcció d’un mural amb totes les imatges de les activitats realitzades i es va destacar el gran acolliment i participació tant de les persones usuàries com dels seus familiars.