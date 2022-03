Alboraia reivindica en el 8M

La campanya municipal d’enguany, ‘La nostra salut és vital’, se suma a les actuacions que duu a terme el consistori durant tot l’any

L’Ajuntament d’Alboraia s’ha unit a la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a reconéixer els avanços aconseguits, recordar els reptes encara pendents i alertar sobre els perills que aguaiten a tot allò que s’ha aconseguit en matèria d’igualtat i del 8M, Dia de la Dona. Aquest manifest institucional, al qual ha donat veu la regidora d’Igualtat, Zeudy Estal, ha posat un enfocament positiu en els objectius ja aconseguits com la normalització de conceptes com a corresponsabilitat i conciliació, llenguatge no sexista, permís de paternitat, etc., així com ha destacat la dificultat del progrés a causa de la pandèmia COVID-19 i l’actual guerra d’Ucraïna.

L’eix vertebrador de la campanya municipal d’enguany ha recaigut en les reivindicacions en matèria de salut baix el lema de ‘La nostra salut és vital’, destacant els reptes pendents referent a la investigació en femení, la salut sexual i reproductiva, el reconeixement en les malalties en sectors feminitzats i un vertader sistema de cures. Aquesta peça central l’ha conformada un conjunt d’iniciatives que s’han estat duent a terme durant la Setmana de la Dona baix l’organització de la regidoria d’Igualtat amb la col·laboració de les associacions, veïns i veïnes i entitats que conformen el Consell de Dones, òrgan de participació veïnal.

D’aquesta manera, Alboraia ja ha dut a terme contacontes, presentacions dels llibres ‘Confinada’ i ‘En mi memoria’ de Margarita García Ruiz, activitats lúdiques per a tota la família i entregat els premis del concurs “Dona’m una història”, així com una manifestació. Per davant queden una taula redona en el Centre Social El Portalet sobre “Dones, salut i cicles vitals” i un taller d’apoderament femení per a dones, a més d’activitats culturals que acollirà el Teatre l’Agrícola amb la representació de l’obra ‘Madonna’ i la projecció de la pel·lícula ‘Ama’ el 12 i 13 de març a les 20.00 i 19.00 hores, respectivament.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, també ha pres la paraula per a recordar la guerra que està patint Ucraïna: “Una desgràcia que està portant a la fugida massiva d’habitants d’aquell país, especialment de dones i xiquets i xiquetes a les quals també hui volem recordar-los que els ajudarem”. En aquest sentit, el municipi ja està acollint a moltes famílies d’Ucraïna, a més de recollir i enviar de manera solidària material sanitari, roba i aliments.

Polítiques per la Igualtat

A més de la campanya de la Setmana de la Dona “per a visibilitzar amb encara més força l’objectiu d’aconseguir una igualtat eficaç i eficient, desenvolupem durant tot l’any acciones que persegueixen conformar Alboraia com un espai on la dona no reba cap tracte discriminatori i on sempre poden comptar amb la nostra ajuda”, explica Zeudy Estal. És per això que des de la regidoria d’Igualtat es treballa constantment en promoció d’aquesta matèria, de prevenció i actuació contra la violència sobre les dones i garanteix la inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques impulsades des de l’ajuntament.

Aquestes tasques inclouen l’assessorament a dones, associacions, empreses i ciutadania, atenció i acompanyament a dones víctimes de violència de gènere, gestió dels punts violeta, dinamització del Consell de Dons o les mesures i accions del Pla d’Igualtat, entre altres actuacions.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià