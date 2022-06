Tallers formatius als professionals del camp dins del Pla d’Acció per a l’Activitat Agrària per a millorar les condicions productives de l’horta

L’Ajuntament d’Alboraia, Assut i agricultors i agricultores del municipi estan treballant en un procés d’investigació-formació-acció per a controlar l’anomenada “bactra de la xufa” com a part d’una posada en marxa d’investigacions vinculades als problemes, malalties i plagues de cultiu. Ho estan fent a través de tallers formatius realitzats per Elytra Agrosciencie i dirigits als professionals de l’horta per a obtenir mostres vàlides per a la seua anàlisi.

D’aquesta manera, el Consistori busca ajustar i minimitzar els tractaments necessaris el màxim possible, garantint la salut total d’aquest cultiu tan important per al bressol de l’orxata. La xufa conté beneficis importants per a la salut, és l’ingredient clau en l’elaboració del producte estrela del municipi, suposa un element de cada vegada més elevada importància en la gastronomia i en l’elaboració d’uns certs productes d’higiene personal i els seus camps conformen un dels grans atractius turístics d’Alboraia.

Es tracta d’una de les actuacions previstes en el Pla d’Acció per a l’Activitat Agrària de l’Horta d’Alboraia, una línia de treball a curt, mitjà i llarg termini creada per a millorar les condicions productives de l’horta i facilitar el treball a agricultors i agricultores. Aquest document va ser elaborat en consens amb aquests professionals amb la finalitat de recollir totes les necessitats i propostes i marcar una direcció comuna.

La millora de camins i senyalització, la conscienciació a la ciutadania sobre el respecte a aquest espai de treball i a la seua activitat productiva i el foment de productes de quilòmetre 0 són algunes de les actuacions que s’han estat duent a terme arran del Pla d’Acció per a l’Activitat Agrària de l’Horta d’Alboraia.