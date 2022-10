Entre el 21 i el 23 d’octubre la plaça del Mercat i voltants s’ompliran de diferents propostes i activitats per a tota la família

Alcàsser es prepara per a celebrar una nova edició de la fira comercial i gastronòmica “Sabers i Sabors”, un esdeveniment que reunirà un ampli ventall d’activitats per a tota la família. Música, espectacles teatrals, una fira d’artesania i diferents atraccions se sumaran a les propostes comercials i gastronòmiques que eixiran al carrer el 21, 22 i 23 d’octubre de la mà de comerços i col·lectius locals.

Concretament, en l’edició d’aquest 2022 de “Sabers i Sabors”, situada en la plaça del Mercat i voltants, participaran un total de 12 comerços i serveis, 17 entitats i associacions i 15 establiments lligats a la gastronomia. L’horari comercial serà d’11 a 14 hores i de 18 a 21 hores mentre que l’horari de la gastronomia serà el divendres de 18 a 00 hores i dissabte i diumenge de 12 a 16 hores i de 18 a 00 hores.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, afirma que “Sabers i Sabors s’ha convertit en una cita ineludible, no sols per a les veïnes i veïns d’Alcàsser, sinó per a tota la comarca. A més, serveix com a aparador per al teixit comercial i associatiu de la nostra localitat, mostrant tot allò que Alcàsser pot oferir durant tot l’any”.

Programació d’activitats

Des de la Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcàsser s’han programat un complet programa d’activitats que complementa a la pròpia fira. Els actes començaran el divendres 21 d’octubre a les 19 hores, quan s’inaugurarà la fira amb l’espectacle itinerant “Big dancers” de El Carromato, una actuació que es podrà tornar a gaudir a les 20.30 hores.

El dissabte 22 d’octubre, de 10 a 14 hores, es promocionarà la campanya “La ruleta dels aliments” de l’equip mediambiental de la Diputació de València en l’estand de l’Ajuntament. Pel que respecta a espectacles itinerants, a les 12 hores i a les 18.45 hores tindrà lloc l’espectacle “Folkifesta” de Folkifesta, i a les 18 i 20.30 hores es representarà “El carrer és nostre!” d’Always Drinking Marching Band. En la plaça del Mercat es representarà “The Trouoers” de la Finestra Nou Circ a les 19.30 hores i “Yee haw!” de la Banda de otro a les 22.30 hores.

El diumenge 23 d’octubre, la plaça del Mercat acollirà l’actuació “Grup de metalls” de la SOMU a les 11 hores i “La festa del Rei” de la Banda del Drac a les 12.30 hores. A les 12 i 18.45 hores se celebrarà l’espectacle itinerant “Folkifesta” de Folkifesta i a les 18 i 19.30 hores tindrà lloc l’espectacle itinerant “Vertical” de Brincadeira.

Així mateix, cal destacar que es comptarà amb una fira d’artesania tradicional valenciana que se situarà al carrer Salvador Giner i una fira d’atraccions en la plaça del Mercat amb cavallets artesanals, jocs d’enginy, laberint musical i oncle viu. A més, el dissabte i el diumenge es disposarà d’un espai per a activitats infantils. La primera es desenvoluparà d’11 a 14 hores en el Mercat Municipal i consistirà en un taller de ceràmica a càrrec de Dbarro ceràmica artesanal. En la caseta de la SOMU, a les 11 hores, se celebrarà un taller didàctic de música i moviment a càrrec de el Escola de Música d’Alcàsser Societat Musical Santa Cecília.