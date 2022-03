S’ha habilitat un punt de recollida de material d’ajuda humanitària

Alcàsser es bolca amb el poble ucraïnés. Seguint les indicacions de la Generalitat Valenciana i del Consolat d’Ucraïna, des de l’Ajuntament de la localitat s’ha habilitat un punt de recollida de material higiènic-sanitari i d’aliments no peribles per a articular l’ajuda humanitària.

A partir d’aquest dimecres, 9 de març, totes les persones que vulguen col·laborar podran portar el material d’ajuda solidària a la Llar dels Jubilats, situada en l’avinguda Joan XXIII, 7. L’horari de lliurament serà de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 hores i de 18.00 a 21.00 hores.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha fet una crida als veïns i veïnes perquè «col·laboren en aquesta iniciativa. És el nostre deure oferir tot el nostre suport al poble ucraïnés en aquest drama que estan vivint milers de persones».

Les preferències que el Consolat d’Ucraïna ha sol·licitat per a la recollida solidària de material són:

– Aliments no peribles: menjar enllaunat, fruits secs, xocolate sense llet, barretes energètiques, galetes, café, te, aigua potable o menjars per a nadons, com a llet en pols o potets.

– Material sanitari de primers auxilis i d’ortopèdia: benes, cotó, iode, pomada analgèsiques, antibiòtics, betadine, aigua oxigenada, medicaments per a l’estómac o per a cremades, farmacioles, crosses, cadires de rodes i caminadors.

– Material d’higiene: Mocadors de paper, màquines d’afaitar, pasta i raspall de dents, gel, xampú, desodorant, tovalloletes humides, compreses femenines, detergent i altres productes d’higiene personal.

– Material de refugi: Karemats, carpes, sacs de dormir, matalassos, llanternes, piles, bateries, bancs d’energia, generadors o escalfadors de carpa.

– Altres materials: Vaixella d’un sol ús, telèfons mòbils, walkie-talkies, transmissors de ràdio, portàtils i tauletes, mantes, tovalloles, roba de llit o contenidors per a líquids amb capacitat de 10 i 20 litres.

