Alcúdia ofereix tots els recursos per ajudar a la població ucraïnesa recibidos

L’Alcalde Andreu Salom s’ha reunit amb representants de la comunitat ucraïnesa local per establir línies de col·laboració i donar-los les màximes facilitats per acollir familiars.

“No ens podem quedar indiferents front un conflicte que ataca els principis sobre els que se sustenta Europa i tots els esforços seran pocs per ajudar a les famílies que fugen d’una guerra“, són les paraules amb què Salom ha descrit el sentir del govern municipal, de l’Ajuntament i dels veïns i veïnes de l’Alcúdia.

En eixa sentit, va convocar una reunió que tingué lloc ahir dimecres amb els representants de la comunitat ucraïnesa en la qual s’establiren diverses línies d’actuació. Es donarà resposta administrativa fàcil i ràpida als refugiats que puguen arribar fugint de la guerra al temps que se coordina la logística per poder remetre cap al seu país les donacions de medicaments i productes de primera necessitat que ells mateixa estan recollint.

Salom ha explicat que una vegada consolidada la resposta comú Europea per poder acollir els refugiats que fugen de la guerra, facilitant visats i asil en tots els estats de la Unió, cal establir a nivell local les condicions adequades per poder donar acolliment, perquè existeix un vincle molt especial no sols a l’Alcúdia, sinò també en tot arreu del país, amb la població ucraïnesa. Segons ha descrit “es tracta del tercer col·lectiu de població estrangera més important a l’Alcúdia i possiblement a la comarca i, a més a més, existeix un fort vincle històric perquè moltes famílies de l’Alcúdia han acollit xiquets i xiquetes durant anys després la catàstrofe de Txernòbil“.

En la reunió s’ha traslladat als ucraïnesos residents a l’Alcúdia que l’Ajuntament donarà totes les facilitats que legalment estiguen al seu abast per poder empadronar a les persones que arriben buscant als familiars que ací residixquen. “És el primer pas per obrir les portes a l’escolarització dels menors, a l’assistència sanitària i, per descomptat, a les ajudes socials” ha indicat l’alcalde.

S’han acordat mesures com la creació d’un grup de whatsapp de coordinació, en el que estarà present l’ajuntament i la remissió d’un escrit a tots els nacionals d’Ucraïna residents a l’Alcúdia per informar-los de les mesures adoptades, perquè fins i tot els representants que han acudit a la reunió s’han sorprés quan l’alcalde els ha informat de xifra de ciutadans ucraïnesos que viuen a l’Alcúdia.

Per a hui dijous s’ha convocat una nova reunió amb Creu Roja, una entitat amb àmplia experiència en acollida de refugiats, de la mateixa manera que s’aprofitarà un altra també prevista per a hui amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per coordinar les necessitats d’allotjament que es puguen donar.

Les regidores de Serveis Socials, Àngels Boix, i Cooperació i Solidaritat, Rosa Martínez, també han estat presents i han explicat la disponibilitat de partides en els pressupostos municipals adreçades als casos d’emergència que s’activaran en cas que siguen necessàries. Des de les dos àrees es col·laborarà en la campanya de recollida de materials de primera necessitat que a través d’ONGs ucraïneses presents al País Valencià s’han posat en marxa al llarg dels últims dies, habilitant, si es dona el cas, espais municipals com a punts de recollida i emmagatzematge.

