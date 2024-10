Algemesí millora el servei dels seus cementeris per a Tots Sants

La Regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament d’Algemesí ha preparat una sèrie de millores en els serveis dels cementeris per a Tots Sants.

Amb previsió de l’augment d’afluència de visitants, s’ha ampliat l’horari d’obertura dels cementeris vell i de Cotes. Des del dissabte, 26 d’octubre, fins al dissabte, 2 de novembre, ambdós estaran oberts de 9.00 h a 18.30 h de manera ininterrompuda, sense tancar a migdia.

A més, s’ha incrementat l’horari del servei gratuït d’autobusos, que comptarà amb una major freqüència tant al matí com a la vesprada. Els autobusos eixiran de les parades situades en el passeig Bernat Guinovart (Santa Ana), la ronda del Calvari (rotonda de la Muixeranga), la ronda d’Alzira (parada del Parc) i la plaça 1 de Maig. Este servei també serà vàlid per als dos cementeris.

Els jardins de la zona central del cementeri de Cotes enguany lluiran més verds. Al llarg de l’estiu, s’han executat actuacions per a instal·lar el reg per degoteig, assegurant un manteniment òptim de la jardineria. També s’ha plantat gespa i incorporat pedra decorativa per tal de fer del cementeri municipal un espai més acollidor i tranquil, que inspire reflexió, convertint la tristor de la terra àrida en un entorn verd i natural. Estes inversions se sumen a les realitzades l’any anterior, quan es van incorporar nous bancs, jardineres i pantalles tàctils per al buscador de difunts.



La regidora de Serveis Públics, Carmina Borràs, ha destacat la importància d’estes millores: «Volem que el cementeri municipal d’Algemesí siga un lloc que done pau i serenitat a tots aquells que hi acudixen. Les actuacions en jardineria i les millores en els serveis pretenen fer del cementeri un espai on el record es puga mantindre en un ambient cuidat i digne».

Per a més informació sobre els horaris dels autobusos per a Tots Sants, es poden consultar els cartells col·locats en les marquesines de les parades i en el web municipal.