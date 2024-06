Un dels dos camps de futbol municipals ja du el seu nom, mentre que el també futbolista internacional d’Almussafes Abel Ruíz dota de nom l’altre terreny de joc

L’acte oficial tindrà lloc a les 20 hores als camps de futbol municipals i comptarà amb les intervencions de l’alcalde, Toni González, del regidor d’Esports, Pau Bosch, i del propi Pablo Marí

L’Ajuntament d’Almussafes retrà homenatge aquest divendres, dia 21 de juny, al futbolista internacional d’Almussafes Pablo Marí Villar, de 30 anys d’edat i actual jugador de l’AC Monza, de la Serie A italiana. Durant l’acte, que comptarà amb les intervencions de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, del regidor d’Esports, Pau Bosch i del propi Pablo Marí, es descobrirà una placa de metacrilat amb la imatge del jugador a tamany natural, a més de sortejar-se 50 balons de futbol i diverses samarretes, aquestes últimes aportades pel propi futbolista. Un dels dos camps de futbol municipals d’Almussafes porta des de desembre de 2022 el seu nom.



Els camps de futbol municipals d’Almussafes seran l’escenari aquest divendres de l’acte públic de reconeixement i homenatge al futbolista local Pablo Marí Villar. Junt a Abel Ruíz, Pablo Marí és l’altre jugador nascut i format a Almussafes amb una ampla trajectòria i títols a nivell internacional, com la Copa Libertadores guanyada en 2019 amb el Flamengo, la FA Cup d’Anglaterra, títol aconseguit en 2020 amb l’Arsenal, i la Lliga de Brasil de l’any 2019, també amb el Flamengo.

L’acte començarà a les 20 hores amb la recepció als convidats i l’obertura per part del regidor d’Esports, Pau Bosch. Després es durà a terme el descobriment de la placa commemorativa, amb la fotografia a tamany natural de Pablo Marí, qui intervindrà a continuació. L’acte es tancarà amb la intervenció de l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

En acabar la cerimònia, se sortejaran 50 balons de futbol, alguns d’ells signats per Pablo Marí, entre els menors assistents a l’acte. També s’organitzarà un sorteig amb diverses samarretes aportades amablement pel propi Pablo Marí. Cal recordar que, des de 2022, un dels camps de futbol municipals d’Almussafes porta el nom de Pablo Marí, mentre que l’altre camp té el nom del també futbolista internacional d’Almussafes, Abel Ruíz, a qui l’Ajuntament del municipi també va retre un homenatge públic en desembre de 2022.

Format en la pedrera de l’Almussafes CF fins a la seua incorporació a les categories de base del RCD Mallorca, Pablo Marí compta amb una dilatada experiència a escala nacional i internacional, amb quasi 400 partits disputats al màxim nivell.

Pablo Marí, jugador actual de l’AC Monza de la Serie A i amb contracte fins a 2026, ha sigut jugador del Mallorca, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Deportivo de La Coruña, en Espanya, mentre que a nivell internacional ha sigut jugador del Manchester City, el NAC Breda, el Flamengo, l’Arsenal, l’Udinese Calcio i l’AC Monza.

Tal i com exposa el regidor d’Esports, Pau Bosch, “Almussafes és un municipi de referència en matèria esportiva, tant per les seues instal.lacions com pels èxits individuals i col·lectius dels nostres esportistes”.

Per la seua banda, l’alcalde d’Almussafes explica que per a l’Ajuntament “és un orgull enorme retre aquest homenatge a un gran futbolista com és Pablo Marí, tal i com vàrem fer amb Abel Ruíz i amb l’atleta local Laura Méndez, a qui vàrem dedicar un carrer al nostre municipi i que recentment ha aconseguit la medalla de plata en la mitja marató als Campionats d’Europa d’atletisme celebrats en Roma. Molt prompte també farem un merescut homenatge al jugador de bàsquet d’Almussafes Josep Puerto, integrant del Valencia Basket i que va debutar en febrer de 2022 amb la selecció espanyola absoluta”.