Més de 50 establiments participaran en esta segona edició de la Ruta Outlet.

La Regidoria de Comerç destina dos targetes de 500 euros per a sortejar-les entre els clients de la Ruta.

L’Associació Empresarial Alzira, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira, la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la Conselleria d’Educació, i Caixa Popular, ha organitzat 2a Ruta Outlet Alzira 2024, un esdeveniment que promet dinamitzar el comerç local amb articles irresistibles i sortejos exclusius.

La 2a Ruta Outlet Alzira 2024 es durà a terme els pròxims divendres, 13 i dissabte, 14 de setembre de 2024, dins de l’horari habitual de cada establiment participant. Durant estos dos dies, els comerços adherits oferiran als clients una àmplia varietat de productes, que van des de moda i tecnologia fins a articles per a la llar i regals especials. Els comerços adherits estaran identificats en una estora de Zona Outlet.

SORTEIG

A més de les ofertes i els descomptes que oferiran els més de 50 establiments adherits, els participants optaran a un sorteig de tres targetes Alzira per a fomentar la compra als comerços locals. L’Ajuntament d’Alzira sortejarà dos targetes Alzira valorades en 500 € cadascuna i a més també es sortejarà 1 targeta Alzira valorada en 100 €, gentilesa de Caixa Popular. El sorteig tindrà lloc el dijous, 19 de setembre de 2024, a les 16.30 hores.

Per a participar en el sorteig, els clients hauran de realitzar compres mínimes de 10 € en els comerços adherits durant els dies de l’esdeveniment. Per cada compra, rebran bitllets que hauran de ser depositats en les urnes disponibles en cada establiment.

La Regidora de Desenvolupament econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós ha agraït la iniciativa de l’Associació empresarial d’Alzira: “iniciatives com estes que l’any passat gaudiren de gran èxit són un exemple de que tenim un teixit econòmic i comercial viu, i des de la regidoria de comerç estarem sempre o bé organitzant activitats com el Tardeo o bé impulsant totes aquelles iniciatives que promouen la visibilitat del comerç local i que milloren la salut econòmica de la ciutat. “

Per a més informació es pot visitar la pàgina web o el Facebook a Alzira Ciutat Comercial per a conèixer amb les últimes novetats de la 2a Ruta Outlet Alzira 2024.