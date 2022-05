La regidora de Patrimoni Històric, Isabel Aguilar, i el regidor d’Obres Públiques, Fernando Pascual, han visitat les obres del Palau de Casassús on esta duent-se a terme la rehabilitació del part del forjat existent, on les peces de l’entrebigat es troben en un estat de degradació o deficient. Entre els treballs que estan duent-se a terme cal destacar la demolició les parts del forjat impropi existent i que va a ser substituïts per forjat amb tècniques constructives similars a les originals.



El Palau de Casassús també va a recuperar els paviments de ceràmica de la primera planta. Es tracta de ceràmica pintada a mà i que s’ha perdut pel pas del temps. Els treballs estan consistint en la utilització de tècniques similar a les originals i recuperant amb peces ceràmiques els dissenys de les quals es disposen de restes.



Cal recordar que este emblemàtic edifici està declarat Bé de Rellevància Local i el seu escut Bé d’Interés Cultural. El seu origen es remunta al segle XVII, encara que en analitzar visualment la seua composició interior, i els seus elements de construcció, es tracta d’una casa senyorial valenciana de tipologia gòtica dels segles XV i XVI. També cal destacar que durant la intervenció de la primera fase de recuperació d’este palau es van trobar vestigis àrabs que indiquen l’existència en este edifici d’una important edificació califal.



La regidora de Patrimoni Històric, Isabel Aguilar ha assegurat que “cal donar-li la importància que li correspon i recordar que el Palau de Casassús és un edifici altament protegit com a Bé de Rellevància Local i amb un escut nobiliari, ubicat a la seua façana, declarat BIC. Des del Consistori treballarem sempre per fer valdre el patrimoni que té Alzira i recuperar així la seua història”.



Este palau va estar obert al públic amb la iniciativa “Obert per obres” on es convidava els ciutadans a visitar el Palau de Casassús per tal de mostrar les obres de restauració que s’han realitzat, fins al moment.



El regidor d’Obres Públiques, Fernando Pascual a destacar que “l’objectiu d’este equip de govern sempre ha estat que el Palau de Casassús recupere tota la seua importància com a edifici emblemàtic que és de la nostra ciutat, un dels més antics, segons les dades dels nostres tècnics, i així continuarem, treballant per conservar el nostre patrimoni que al mateix temps forma part de la nostra història”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià