L’Ajuntament d’Alzira estudiarà la cessió en precari de l’estadi Lluís Suñer i el camp de Xixerà a l’U.D. Alzira

Davant la preocupació per l’estat del terreny de joc de gespa natural de l’Estadi Lluís Suñer, el regidor d’Esports, Fernando Pascual junt amb el tècnic del departament, Enric Taronger, s’han reunit amb els màxims responsables del club U.D. Alzira.

A este encontre han assistit el sepresident, Juan Antonio Sanjuan; el director deportiu, Rafa Asensio i l’entrenador, Fran Alcoy.



Analitzant tots els informes recopilats per part de la regidoria d’Esports, a la reunió s’ha acordat per ambdues parts quines seran les actuacions a curt termini per aconseguir la millora del camp. Entre els acords està la realització dels entrenaments al camp de gespa natural de Xixerà i el camp de gespa artificial de Venècia, deixant únicament l’estadi Lluís Suñer per als partits en els pròxims deu dies. El primer partit que es jugarà a l’estadi serà el dissabte 27 d’agost.



A més es continuarà amb el tractament dissenyat per l’empresa encarregada del manteniment de la gespa consistent en el punyit del camp per combatre la situació d’hidrofòbia, l’aplicació d’humectants, ressembrada de les zones afectades, fertilització i l’aplicació de tractaments preventius i correctius contra plagues i malalties típiques de l’època estival.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha fet valoració de la reunió: “Ha estat molt positiva, perquè tant el club com els tècnics municipals han entés que el consens és necessari a l’hora de defendre tant els interessos del club, jugadors, cos tècnic i afició amb els interessos generals que ha de defendre el mateix Ajuntament”. L’edil responsable de l’àrea també ha assenyalat que: La demanda de serveis d’un club professional com és l’U.D. Alzira és molt difícil d’acomplir des de l’administració local, per tant és necessari en un futur arribar a un acord de cessió de l’Estadi Municipal Lluís Suñer i del camp de futbol de Xixerà”