La participació inclou formació, dietes i assegurança

Cal fer inscripció prèvia

Per quart any consecutiu l’Ajuntament d’Alzira conjuntament amb Interpreta Natura, enceten este programa de voluntariat ambiental amb l’objectiu de detectar i previndre incendis forestals durant el període estival al nostre terme municipal.

Amb l’arribada de l’estiu entrem en l’època de major risc d’incendis forestals i és per això que cal intensificar la vigilància de les nostres muntanyes.

El voluntariat es un col·lectiu fonamental per tal de poder complementar les tasques de prevenció i vigilància que s’exerceixen des de les administracions públiques. Es per això, que un any més es promou el voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals durant els mesos de juliol, agost i part de setembre, mitjançant la formació de voluntaris, la vigilància ambiental, la neteja de residus en les nostres muntanyes i el reg de zones reforestades.

Els voluntaris que participen rebran equipament i formació en prevenció d’incendis i a més formaran part d’una xarxa de voluntaris supramunicipal, ja que la relació amb els voluntariats en prevenció d’incendis dels municipis veïns és de gran importància per a maximitzar l’eficàcia de les tasques de vigilància pel fet que augmenta la capacitat de resposta dels mitjans d’extinció.

L’assistència s’adapta a la disponibilitat dels participants i cada dia el coordinador, formarà 1 grup de 4 o 5 persones que cobrirà una ruta diferent prèviament planificada.

“Ja fa una anys que portem a terme estes campanyes de voluntariat ambiental que han resultat ser exitoses per a reforçar les tasques de les brigades. L’efectivitat de la prevenció depèn de la participació i organització dels voluntaris, per això animem als possibles interessats a inscriure’s per a poder tindre una bossa de voluntaris disponibles que garantisca una vigilància constant i continuada” ha explicat el regidor de l’àrea, Pep Carreres.

Amb una tasca complementària als grups professionals de prevenció d’incendis, el voluntariat és una gran ajuda per afrontar la campanya de prevenció i vigilància d’incendis forestals amb certes garanties, de fet, en passades edicions van arribar a avisar o verificar 26 conats de foc al terme municipal. “Esta feina no substituix la de ninguna persona, es tracta de tindre més ulls a la muntanya, de manera que puguem donar una resposta ràpida”, tal i com explica Jose Luis Alemany, responsable d’Interpreta Natura que porta a terme la coordinació del voluntariat.

“El bon treball dels últims anys ha ajudat moltíssim a dissuadir piròmans i a alertar de conats d’incendis. Gràcies als avisos primerencs han pogut ser controlats en els primers 20 minuts, evitant danys catastròfics per a les nostres muntanyes. Agraïm profundament la seua dedicació altruista, que ens ajuda a complementar les tasques de vigilància que realitzem les administracions públiques” afig Carreres.

Els interessats a participar han de registrar-se en el formulari web https://interpretayeduca.com/inscripcio/ . Dins del voluntariat, els participants reben les dietes corresponents a esmorzar i dinar, assegurança de responsabilitat civil i accidents, EPIs, certificat de participació i jornades formatives.

Els objectius fonamentals d’este any són continuar enfortint el col·lectiu del voluntariat ambiental com a peça clau dins de les polítiques municipals en prevenció d’incendis forestals i estendre la seua zona d’afecció a tota la cadena muntanyosa que comença a les valls alzirenyes de la Murta, de la Casella i d’Aigües Vives.

Més informació a mediambient@alzira.es o al 96 245 92 69.