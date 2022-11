La portaveu popular, Amparo Folgado, no va assistir presencialment al Ple Municipal per a poder anar a un acte del partit a Alacant sobre pressupostos nacionals

El dijous dia 3 de novembre, data del Ple Ordinari de l’Ajuntament de Torrent, va haver-hi sorpresa per l’absència d’Amparo Folgado, qui encara espera que la confirmen com a candidata en 2023, i tres regidors més, per haver-se desplaçat a una concentració organitzada pel Partit Popular a Alacant en contra dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquesta circumstància va provocar sorpresa en el conjunt de la Corporació i entre membres del seu propi partit, que van veure com el seu portaveu i presumiblement candidata, desatenia l’assistència presencial al màxim òrgan de la política municipal i una de les obligacions fonamentals dels i les regidores, segons indiquen fonts de la Corporació.

Des del Partit Socialista han lamentat el menyspreu de la portaveu popular a l’exercici de les tasques pròpies del seu càrrec, evitant l’assistència presencial, per a assistir a un acte partidista en una altra província. “No sabem el motiu, perquè no ens havia avisat, encara que hi ha qui sospita que és fruit del nerviosisme per a assegurar-se tornar a ser la candidata” ha afirmat el portaveu socialista Andrés Campos.