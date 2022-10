La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana ha presentat l’informe en el qual es mostren els resultats de la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Aquests 17 punts tenen per objectiu millorar la competitivitat i oportunitats de les empreses a través de l’equitat de gènere, posar fi a les desigualtats, l’estalvi d’energia i l’ajuda per fer front al canvi climàtic. Cada vegada són més empreses les que poden implantar aquests objectius. No sols les grans corporacions, també les xicotetes entitats poden establir aquestes metes.