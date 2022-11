La ciutat de València ha posat en marxa un projecte pilot d’estacionaments intel·ligents que permet conèixer en temps real la disponibilitat d’espai per poder estacionar. D’esta experiència podran beneficiar-se, pel moment, els usuaris d’estacionaments destinats a persones amb mobilitat reduïda, zones de carrega i descàrrega i parades de taxis.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, comenta que aquest sistema facilita la gestió de la mobilitat del ciutadà que en tinga reduïda gràcies a la informació en temps real.

Per la seua banda, el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset indica que aquestos estacionaments s’integraran en l’aplicació per a smartphone de València.

Quasi 1100 places que estaran prop dels domicilis i que, a més, suposaran millores estratègiques per a les empreses de repart. En paraules del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, es podrà anar més enllà per poder disposar de la informació d’empreses que serà accessible per als usuaris.

Aquesta iniciativa, d’una banda, evitarà que els usuaris estiguen donant voltes per trobar estacionament i, d’altra, el consistori disposa de nombroses dades per determinar quins llocs són els que més ús tenen, freqüència de rotació i temps d’estacionament.