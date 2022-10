Alzira recupera, després d’una aturada obligatòria per la pandèmia, la seua fira del comerç, de la tapa i de l’automòbil, que enguany es celebrarà els pròxims dies 21, 22 i 23 d’octubre.

Aquesta edició, la número 12, es durà a terme en la plaça del regne, l’avinguda sants patrons i l’avinguda de la hispanitat.

A la roda de premsa, efectuada en l’escola de cuina d’Idea, ubicada al Respirall, han acudit diverses personalitats alzirenyes, com l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, Carmen Herrero, directora d’IDEA, Raül Tudela, president de l’associació d’empresaris alzirenya i Marisa Martínez, responsable del sector de comerç de l’associació empresarial d’Alzira. Tots ells han comparegut per comentar els detalls d’esta nova edició. L’obertura de l’acte l’ha realitzat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui recalca la importància d’aquesta fira per al desenvolupament econòmic de la ciutat:

Per la seua banda, Carmen Herrero, directora d’IDEA indica algunes de les novetats que presentarà la fira enguany, com canvi d’horaris o ampliació d’espais per a la zona automobilística.

Marisa Martínez, a més, ha volgut expressar la importància del comerç local per a la ciutadania:

Precisament, els comerços alzirenys, per poder participar en aquesta fira, han de fer un esforç extra, segons ha reconegut i ha agraït el president de l’associació d’empresaris alzirenys, Raül Tudela.

El pròxim divendres 22 per la vesprada s’inaugurarà la fira, que compta amb uns pressupost de seixanta-mil euros, i que s’estendrà fins al diumenge dia 23 d’octubre.