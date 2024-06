Segons dades del FEGA, la Comunitat Valenciana només ha abonat el 47% de les ajudes del FEAGA mentre Castella i Lleó ja porta el 89% i Balears el 93%

Les principals organitzacions agràries protestaran aquest divendres davant la Conselleria d’Agricultura per a reclamar precisament una gestió més àgil i eficaç

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia, a partir de les dades oficials del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). Organisme adscrit al Ministeri d’Agricultura, que la Conselleria d’Agricultura únicament ha abonat fins a abril el 47% de les ajudes del FEAGA. Assignades en l’últim exercici. Una xifra que la situa a la cua del rànquing nacional i molt lluny del percentatge de pagament d’altres comunitats autònomes. Per això, AVA-ASAJA demana al departament encapçalat per José Luis Aguirre “celeritat en el pagament de les subvencions per a alleujar la crítica situació de descapitalització. Que travessen molts sectors agrícoles i ramaders a causa de la sequera. La crisi de rendibilitat i altres problemes pendents de solució”.

Segons les dades del FEGA, la Comunitat Valenciana ha pagat fins a la data 67,1 dels 141 milions d’euros corresponents a l’exercici actual de les ajudes del FEAGA. És a dir menys de la meitat amb un minso 47,63%. En el furgó de cua també estan Canàries (39,2%), la Regió de Múrcia (39,3%) i País Basc (47,1%). No obstant això, la mitjana nacional s’eleva al 72% del pagament de les ajudes -25 punts més que la Comunitat Valenciana. Mentre que entre les administracions autonòmiques que més grau aconsegueixen destaquen Castella-la Manxa (77,3%), Castella i Lleó (89%) i Balears (93,8%).

Les línies del FEAGA contemplen, entre altres, l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, l’ajuda complementària a la renda redistributiva. L’ajuda complementària a la renda per a joves agricultors, els ecorregímenes, les ajudes associades, ajudes a apicultura, fruites i hortalisses a través de fons operatius o el programa de suport al sector vitivinícola (PASVE).

Les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana han convocat una protesta aquest divendres davant la Conselleria d’Agricultura. Per a reclamar precisament una gestió més àgil i eficaç que es traduïsca, entre altres coses, en una agilitat dels pagaments de les ajudes. AVA-ASAJA adverteix que “els nous gestors de la Conselleria han donat bones paraules, però pocs fets i realitats que és al final l’important”.