AVA-ASAJA demana mantindre les subvencions malgrat els efectes de la DANA

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la Conselleria d’Agricultura que mantinga el pagament de subvencions, encara que agricultors i ramaders no puguen complir els requisits a causa de la DANA, considerant-ho una “causa de força major” segons el Reial decret 7/2024.

També demana tindre en compte les explotacions afectades a llarg termini per la pèrdua de producció

Les ajudes clau inclouen la primera instal·lació de joves agricultors, inversions en actius físics i la qualificació d’Explotació Prioritària, a més de les ajudes de la PAC relacionades amb agricultor actiu, condicionalitat reforçada, cultius sostenibles i compromisos agroambientals com l’agricultura ecològica i la conservació de la biodiversitat.

AVA-ASAJA sol·licita flexibilitat en els terminis de declaracions, justificacions i compromisos per no perdre cap euro de les ajudes afectades per la DANA, incloent programes operatius, intervencions apícoles i inversions en el sector vitivinícola.