Amb l’arribada del Setembre els principals sindicats de llauradors de la Comunitat Valenciana que es dediquen als cítrics poden començar a fer les seues primeres previsions de cara a un segment de l’any que esdevé clau per a la seua supervivència.

Enguany no ha segut un any corrent pel que fa a les temperatures que hem tingut durant tot l’agost. Valors per damunt dels 35 graus s’han convertit en corrents i usuals durant les mitjanies del passat mes. Al voltant de com el calor ha pogut afectar a la producció respon AVA-ASAJA:

Tot i això, des del sindicat fan previsió sobre la campanya i afirmen que no hi haurà problema d’abastiment de cítrics durant tota la campanya, què, a més a més, afegeixen serà molt pareguda a la de l’any passat.

Per últim, els episodis de calor sufocant sembla que han arribat per a quedar-se, al voltant de si estes circumstàncies canviaran la feina del camp, esta és la resposta del sindicat.