Barrachina sol·licita la convocatòria de la conferència sectorial per analitzar l’Acord UE-Mercosur

Barrachina sol·licita al Ministeri d’Agricultura la convocatòria de la conferència sectorial per analitzar les conseqüències de l’Acord UE-Mercosur

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la convocatòria urgent de la Conferència Sectorial d’Agricultura per analitzar les implicacions de l’acord recent entre la Unió Europea i Mercosur en el sector agroalimentari espanyol i, especialment, a la Comunitat Valenciana. Aquesta petició ha estat signada conjuntament amb els representants de Galícia, Andalusia, Cantàbria, La Rioja, Múrcia, Aragó, Extremadura, Madrid, Illes Balears i Castella i Lleó.

L’objectiu principal d’aquesta reunió és debatre de manera urgent com aquest acord pot generar una competència desigual entre els productes agroalimentaris europeus i els procedents dels països del Mercosur. Barrachina ha subratllat que és necessari garantir que els productes de la Comunitat Valenciana competeixin en igualtat de condicions amb els importats.

“Cal garantir la productivitat del sector agroalimentari valencià i que els nostres productes competisquen en les mateixes condicions que els importats de tercers països”, va destacar Barrachina, qui va insistir que l’objectiu principal és defendre el teixit productiu del sector agroalimentari valencià davant d’aquest nou acord.

A més, el conseller va destacar la necessitat d’una estratègia comuna i ferma entre el Govern d’Espanya i les comunitats autònomes per protegir els interessos del sector agrícola i ramader. “Una postura coordinada serà fonamental per fer front als reptes que presenten els acords internacionals”, va afegir Barrachina.

Finalment, va recordar que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, continuarà defensant davant de la Unió Europea al febrer de 2025 els interessos de l’agricultura valenciana, reclamant maiores garanties i seguretat jurídica per al sector agrari. El conseller va destacar que sectors clau com l’arròs, els cítrics, la ramaderia avícola i bovina podrien veure’s especialment afectats si no s’adopten mesures que garanteixin un marco competitiu just.

4o mini