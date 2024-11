Benifaió i Almussafes es bolquen en el repartiment de material per a les localitats afectades per la DANA

Les poblacions menys afectades per la DANA continuen mostrant la seua solidaritat.

És el cas de Benifaió i Almussafes, que treballen des del primer dia per recollir, organitzar i enviar a les localitats veïnes tant de la Ribera com de l’Horta tot allò que necessiten.

Menjar, aigua, llet, productes de neteja i d’higiene personal, pales, cabassos i, fins i tot, material escolar s’amunteguen en els espais habilitats a l’efecte en cadascun dels municipis.

Un treball a llarg termini que està sent possible gràcies a la col·laboració de centenars de persones voluntàries. Des d’ambdues corporacions, han volgut llançar un missatge de condol a les famílies de les víctimes, així com d’agraïment a la ciutadania per la seua labor en la progressiva recuperació de les nostres comarques.