Un any més, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, ha organitzat una àmplia programació nadalenca pensada perquè tots els veïns i veïnes, especialment els més xicotets i xicotetes, gaudisquen d’un Nadal d’allò més divertit.



El tret d’eixida d’aquestes festes serà aquesta mateixa vesprada, divendres 9, amb l’encesa de llums dels dos arbres de Nadal, situats en la plaça de l’Ermita a Mirambell i la plaça del Poble. L’acte començarà a les 18.00 hores i estarà amenitzat per les nadales del Cor dels Menuts. A més, el Consistori repartirà xocolatà per a berenar.



El diumenge 11, l’Associació Cultural Macarella realitzarà el seu tradicional recital de poesia, el dijous 15 hi haurà manualitats nadalenques a la biblioteca i el divendres 16, un concert de Nadal protagonitzat pel Cor dels Menuts, el Cor Interludi i el Cor de Bonrepòs i Mirambell.



La vesprada del dissabte 17 comptarà amb dos de les activitats més esperades. D’una banda, la visita de Papà Noel, que serà a les 17.00 hores en la plaça del Poble i, per un altre, la Sant Silvestre, organitzada juntament amb el Club de Running de Bonrepòs i Mirambell.



El tradicional Mercat Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Cultura i en el qual participen les associacions del poble, se celebrarà el diumenge 18. Enguany, els fons recaptats aniran destinats a l’Associació Carena, dedicada a l’atenció integral de les persones amb malalties avançades.



Una altra de les activitats dirigida als xiquets i xiquetes serà un taller de galetes de Nadal que tindrà lloc a la biblioteca el dijous 22 a partir de les 17.00 hores.



Per part seua, l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Bonrepòs i Mirambell ha organitzat una festa de Nadal amb música, màgia i moltes sorpreses el divendres 23 a la vesprada. Eixe mateix dia, a les 20.00 hores, la Colla de Tabals i Dolçaines La Brama realitzarà una cercavila de Nadal amb eixida des del carrer Rei En Jaume.



L’últim acte del mes de desembre serà una divertida gimcana nadalenca que començarà a la biblioteca a les 11 hores del dimecres 28.



Per a començar bé l’any vinent, hi ha organitzada, des de l’àrea de joventut, una excursió a Expojove el dimarts 3 de gener i, per descomptat, la tradicional cavalcada de Reis, que se celebrarà el dijous 5 a les 17.00 hores.



Amb tot això, l’Ajuntament espera que la ciutadania gaudisca de les festes nadalenques i participe en les activitats amb alegria i il·lusió.