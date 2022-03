L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, sota el lema “Estima el teu poble com estimes el teu gos”, ha posat en marxa una campanya de conscienciació sobre la recollida d’excrements canins en la qual es busca la participació activa de tots els veïns i veïnes.

Per a això ha instal·lat banderoles i cantoners en els fanals del municipi, pròximes al pipi-can, bars i comerços, entre altres llocs, i ha repartit fullets informatius a la ciutadania.

L’objectiu és recordar als amos i propietàries de les mascotes que han de complir l’ordenança reguladora de tinença i protecció d’animals del Consistori i inculcar-los la necessitat de recollir aquests residus per a mantindre net el municipi.

A més, des de l’Ajuntament es repartiran kits de neteja canina a totes les persones que tinguen mascota i ho desitgen per a facilitar-los les eines necessàries per a mantindre Bonrepòs i Mirambell net.

El kit inclou dispensador de bosses, una botella per a netejar excrements i orines, un recollidor d’excrements i una galeta snack per a gossos.

Les persones interessades a obtindre el seu kit només han d’acudir a la casa consistorial entre el 4 i el 8 d’abril.

D’aquesta manera es vol conscienciar a la població de la necessitat de tindre una actitud més responsable, realitzant gestos tan senzills i importants com portar sempre bosses per a recollir els excrements o botelles amb aigua per a abocar després de la seua recollida.

Així mateix, el Consistori recalca que voreres, jardins i, per descomptat, parcs infantils són zones de dejecció prohibides, ja que podria derivar en problemes de salut, tant per als més xicotets que juguen als parcs com per als més adults.

En el seu lloc, poden usar-se els desguassos dels embornals, els escocells dels arbres, la calçada al costat de la vorada i les zones específiques habilitades.

“Encara que en general la major part de la ciutadania té una consciència molt clara sobre que hi ha respectar aquestes normes per a mantindre el poble en òptimes condicions, com sempre, hi ha altres persones que les vulneren i les incompleixen, per la qual cosa estem especialment implicats en aquesta campanya de conscienciació que iniciarem en els pròxims dies”, ha assenyalat Irene Martínez, regidora de Medi Ambient.

La regidora ha explicat: “de tant en tant és necessari fer campanyes informatives i donar publicitat a aquesta mena d’assumptes, de manera que reforcem la consciència que hem de respectar-nos i mantindre el municipi en òptims nivells de neteja i salubritat”.

Segons l’ordenança reguladora de l’Ajuntament de la nostra localitat, “amb independència del lloc on l’animal haja realitzat les seues necessitats, les persones que els acompanyen hauran de procedir de manera obligatòria i en tot cas a la recollida dels excrements, per a d’aquesta manera amb la col·laboració de tots, mantindre els espais públics nets”, ha afegit.

