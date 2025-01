Camarero exigeix al Govern que aprove el fons de Liquiditat Autonòmic FLA

La portaveu del Consell, Susana Camarero, ha exigit al Govern d’ Espanya, en el ple celebrat garanties de que ja ha sol.licitat o va a sol.licitar a la Unió Europea del Fons de Solidaritat per a ajudar a les zones afectades per la Dana.

A més, també destacava l’ importancia d’aprovar el FLA extraordinari; un Fons de Liquiditat Autonòmica imprescindible per a la restauració i manifestava que no van a consentir que Sánchez pose en perill la recuperació ni xantatges des del Govern d’ Espanya.

Camarero també parlava al Consell Extraordinari dels pressupostos de determinades contractacions d’ emergència que s’ han tingut que portar a terme com “El contracte de reforç extraordinari i servei de vigilància i seguretat del centre de coordinació d’ emergència de la generalitat”, “el contracte per el servei de lloguer de 73 banys químics en 16 dels llocs afectats” i “el servei de traducció i interpretació del idioma àrab per al servei internacional del contingent marroquí que es va desplaçar a València per a l’extracció de fang”.

Per últim, el Consell ha aprovat un decret d’ajudes directes per un import global de 250 millions d’euros per a les persones que hagen perdut el seu vehicle com a conseqüència de les inundacions del passat 29 d’octubre. Concretament la quantia tindrà un import de 250 euros per a ciclomotors, 750 euros per a motocicletes, 2000 euros per a turismes, furgonetes i vehicles similars i 2500 euros per a turismes, furgonetes i vehícles similars adaptats per a persones de mobilitat reduida.