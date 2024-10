Carlos Mazón assenyala que les decisions en energia i vivenda condicionaran la pròxima dècada 

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicat el creixement econòmic de la Comunitat Valenciana en l’últim any

Al mateix temps que ha posat el focus en les pròximes decisions en energia i habitatge perquè condicionaran la pròxima dècada.

El cap del Consell s’ha pronunciat d’esta forma durant el Fòrum d’El Español a Alacant, on ha destacat la reforma fiscal de la Generalitat.

Així, ha fet referència a la pràctica de l’activitat esportiva, la salut bucodental i mental, la compra d’ulleres i lents de contacte, les despeses derivades de malalties complexes, dany cerebral o Alzheimer o l’adquisició d’habitatges de protecció oficial per un valor inferior a 180.000 euros per a joves, famílies nombroses, persones amb discapacitat i víctimes de violència de gènere.

Durant la seua intervenció, Mazón ha mencionat alguns indicadors en matèria de creació d’ocupació, on la Comunitat Valenciana és líder en ocupació femenina, industrial o juvenil.

Igualment, ha destacat les dades de turisme, en una temporada en què s’han registrat ocupacions hoteleres superiors al 90% i 47 milions de pernoctacions fins a juny.

En matèria fotovoltaica, el cap del Consell ha reclamat al Govern central una posició clara sobre l’energia nuclear, que en el cas de la Comunitat Valenciana representa el 45%.

Pel que fa a l’habitatge, Mazón ha fet repàs de mesures com la reducció del 25% de l’Impost de Transmissions Patrimonials per a joves, famílies monoparentals i nombroses, el Pla Simplifica per reduir els temps de llicències i tràmits administratius o els decrets d’allotjaments turístics i d’Habitatge de Protecció Pública amb preus ajustables anualment.