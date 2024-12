Catalá agraïx el consens en la FEMP per a instar el Govern a augmentar ajudes de la DANA i ampliar les exempcions fiscals

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha agraït a tots els grups polítics la unanimitat per a aprovar i tirar avant en la Junta de Govern de la FEMP

Una declaració institucional en favor dels municipis afectats per la dana amb tota una sèrie de mesures dirigides a les famílies, autònoms, empreses i corporacions.

La FEMP ha instat el Govern a ampliar l’exempció de l’IBI per als afectats l’any 2025 i crear l’exempció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica dels anys 2024 i 2025.

Així mateix, es demana que els préstecs ICO siguen reconduïts a una línia d’ajudes directes sense devolució a llars, empreses i autònoms afectats per la dana.

Catalá ha subratllat la importància que el Govern permeta als municipis afectats no complir amb la regla de gasto, compensant així als ajuntaments per la pèrdua d’ingressos.

L’alcaldessa ha assenyalat, a més, que seria interessant redirigir els fons europeus no adjudicats a inversions necessàries per als municipis afectats per la DANA. Així mateix, ha sol·licitat que per a la bonificació de l’IBI no es demane el reallotjament perquè moltes persones no han canviat de casa, sinó que han hagut d’establir-se en plantes superiors en haver perdut els baixos.