Catarroja adapta i millora l’enllumenat públic

Aquesta intervenció recull algunes peticions de la ciutadania a més de reparar algunes instal·lacions i fer-les més eficients

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat en Junta de Govern diverses intervencions encaminades a adaptar i millorar l’enllumenat públic en el municipi. Aquesta intervenció recollirà algunes peticions realitzades per la ciutadania i transmeses des de diferents espais de participació com el Consell Municipal de la Infància i Adolescència. D’igual manera, s’actuarà per a reparar algunes de les instal·lacions que presentaven desperfectes plantejant tota una sèrie de millores d’eficiència energètica.

“A Catarroja volem anar en el camí de l’autosuficiència i la reducció de consum energètic tant pel vessant mediambiental com per l’econòmica i d’estalvi. Alguna cosa que és compatible amb atendre les peticions veïnals com la que ens han transmés des del CMIA i que hem plasmat en aquest pla per a millorar l’enllumenat públic”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

“Volem seguir, com fins ara, sent uns dels municipis que menor despesa elèctrica municipal per càpita tenim (9,70 €/hab.), així com consolidar-nos en instal·lació d’energia renovable, on som la segona població de la Comunitat amb 365 kW, segons dades de l’informe observatori Serà 2030”, explica Elisa Gimeno, regidora de Transició Ecològica.

Durant els pròxims mesos s’executaran diverses actuacions necessàries com la substitució de cablejat i reposició del material furtat al Port de Carroja o el desplaçament dels punts de llum en el camí al Port per a fer-lo més eficient. En el municipi se substituirà fanals en la plaça els Furs i l’Avinguda Jaume I, així com un augment de les lluminàries en l’Avinguda Murcia, ronda Est i carrer José María Izquierdo.

En aquesta mateixa línia està previst també la incorporació de fanals en el Camí dels Corregudes, carrer Pelayo i parc dels Barraques així com la substitució de lluminàries en el Poliesportiu.

En tasques de millora d’il·luminació s’actuarà en Camí Real, avinguda Rambleta, avinguda. Diputació i Ramón y Cajal, entre altres de manera aïllada en la resta del municipi.

Finalment, s’actuarà en la posada en marxa de fanals solars, que no tindran consum energètic i que tindran el manteniment inclòs, en el contracte de renovació de les lluminàries. Aquestes s’instal·laran en els parcs canins del municipi que no compten amb punts de llum i que per la seua ubicació tenen complicada la instal·lació de cablejat. Es tracta d’11 fanals que col·laboraren a millorar l’entorn i a augmentar la sostenibilitat.