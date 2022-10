Les persones interessades poden participar en aquesta fase de priorització de projectes de manera en línia fins al 13 de noviembre

Aquesta setmana l’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Participació Ciutadana, ha fet un pas més, dins del Pla Estratègic 2030, amb a fase de priorització de projectes. El Teatre Auditori ha sigut testimoni del Fòrum Ciutadà en el qual s’han explicat i debatut les propostes que s’han votat per les persones assistents per a prioritzar les que es consideren més rellevants.

Aquesta fase presencial té un complement en línia, ja que la ciutadania que no poguera assistir a aquest fòrum, podrà votar les propostes en la web www.catarroja2030.es fins al pròxim 13 de novembre

“Estem dins d’un procés que marcarà el futur del nostre poble.

A Catarroja la ciutadania té la clau per a participar en les decisions públiques, no volem que siga una intervenció cada 4 anys, el nostre interés és que la població estiga involucrada sempre en el procés i nosaltres els volem dotar de les eines com aquest Pla Estratègic 2030”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



D’altra banda, la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Gimeno, ha recordat que “ens trobem en una fase il·lusionant, en la qual la ciutadania començarà a prioritzar els projectes que veuran la llum en un futur, un procés del qual tots formem part i un compromís per construir un poble a mesura dels seus habitants”.



Fòrum Jove

Una vegada realitzat el fòrum de la ciutadania aquest divendres 4 de novembre tindrà lloc el Fòrum Jove. En aquest cas serà a les 17,30 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja. Una experiència més dinàmica en la qual els joves podran veure construídas les seues il·lusions per a la ciutat del futur.

Una vegada finalitzada aquesta fase s’espera que el pla definitiu estiga enllestit per a gener de 2023.