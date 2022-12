L’Ajuntament de Catarroja recupera el seu tradicional mercat de nadal, en el que els comerciants locals tornen a participar per demostrar el teixit comercial local de la ciutat. Com a complement a este mercat, i per tal d’animar-lo, la regidoria d’Impuls econòmic, igualtat, joventut, turisme i persones majors, ha realitzat una programació complementària amb activitats i actuacions musicals per als més menuts. Aquest mercat nadalenc ha estat ubicat este passat cap de setmana en l’avinguda diputació.

Diferents comerços locals catarrogins muntaren la seua caseta al mercat, un esforç per als propietaris, però que feren amb molta il·lusió perquè suposa l’arribada oficial del nadal a la localitat. Una oportunitat, a més, per canviar d’aires i de traure els seus comerços al carrer.

Una de les casetes, de l’Ajuntament, estava dedicada a un taller destinat a la promoció turística del port de Catarroja.

A estes casetes se’ls van unir altres dedicades a recollir fons per a una bona causa. A més, es va dur a terme un espectacle de teatre infantil acompanyat d’activitats per als més menuts i, a més, es va realitzar una exhibició de part de l’Associació de vela Llatina Los Pescadores, una associació sense ànim de lucre fundada el 2006.

Així, a més, li donen difusió a la vela llatina, una tradició important de Catarroja, que fou nomenada bé d’interès cultural.

Una completa programació que es va dur a terme des de la vesprada del divendres 2 fins al diumenge 4 de desembre, l’objectiu de la qual és impulsar el comerç local de Catarroja, difondre els seus valors i tradicions i, a més, donar la benvinguda als nadals amb espectacles, jocs i música.