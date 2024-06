Catarroja dona inici a la nova edició de la seua Escola d’Estiu 

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, i el regidor d’Infància i Joventut, Miquel Verdeguer, han visitat la posada en marxa al CEIP Bertomeu Llorens

L’Escola d’Estiu de Catarroja ha donat la benvinguda a una nova edició d’aquesta iniciativa municipal. Que pretén oferir al públic infantil opcions lúdiques i educatives. A la vegada que ajudar les famílies a conciliar la seua vida familiar i laboral durant les vacances.

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, i el regidor d’Infància i Joventut, Miquel Verdeguer, han visitat l’alumnat del CEIP Bertomeu Llorens. “Un any més, l’Escola d’Estiu és una gran oportunitat perquè els més xicotets i xicotetes gaudisquen del seu temps lliure a l’estiu de manera saludable. Alhora, les famílies tinguen una ajuda per a conciliar el treball i la criança”, assenyala l’alcaldessa.

Es tracta d’un projecte impulsat per l’Ajuntament per a oferir a la joventut del municipi diferents activitats d’oci saludable. Cultural i social on puguen desenvolupar les seues habilitats socials, cognitives i psicomotrius a l’estiu.

Esta iniciativa compta amb dos períodes: el primer es desenvoluparà fins al 26 de juliol. El segon tindrà la seua activitat del 29 de juliol al 30 d’agost.

L’Escola està dirigida a xiquets i xiquetes de segon cicle d’educació infantil fins a 6é de primària i l’horari de l’activitat serà de 9 a 14 hores. Amb un servici de matinera sense cost addicional a partir de les 8 hores.

Els centres on es realitzarà durant el període ordinari (juny-juliol) seran el CEIP Vila Romana, CEIP Jaume I, CEIP Joan XXIII i CEIP Bertomeu Llorens, este últim a més oferix com a novetat enguany un servici de menjador. L’edició d’agost només tindrà lloc en el CEIP Jaume I.

Les inscripcions per a l’Escola d’Estiu d’agost estan obertes fins al pròxim 1 de juliol. Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament o telemàticament a través de la seu electrònica.